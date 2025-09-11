Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? TCMB Eylül toplantısı bugün gerçekleşecek!

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? TCMB Eylül toplantısı bugün gerçekleşecek!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? TCMB Eylül toplantısı bugün gerçekleşecek!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Yatırımcılar ve piyasa aktörleri, Başkan Fatih Karahan liderliğinde toplanacak Para Politikası Kurulu’nun (PPK) açıklayacağı yeni faiz oranını bekliyor.

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak netleşti. Merkez Bankası, bir önceki toplantısını temmuz ayında gerçekleştirmiş ve o toplantıda dikkat çeken bir faiz indirimi kararı almıştı.

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? TCMB Eylül toplantısı bugün gerçekleşecek! - 1. Resim

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun eylül ayı toplantısı için geri sayım başladı. Ekonomideki gelişmeler, enflasyon beklentileri ve küresel piyasaların seyrine göre şekillenecek olan faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? TCMB Eylül toplantısı bugün gerçekleşecek! - 2. Resim

TCMB EYLÜL FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Merkez Bankası’nın eylül ayı faiz kararı 25 Eylül 2025 Perşembe günü açıklanacak. Kararın açıklanacağı saat her zamanki gibi 14.00 olacak. Faiz oranındaki muhtemel değişim döviz kurları, altın fiyatları ve borsa üzerinde etkili olacak.

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? TCMB Eylül toplantısı bugün gerçekleşecek! - 3. Resim

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Temmuz ayında politika faizi yüzde 46 seviyesinden yüzde 43’e çekilirken, gecelik borç verme faiz oranı yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik borçlanma faiz oranı ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirilmişti. 

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? TCMB Eylül toplantısı bugün gerçekleşecek! - 4. Resim

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan sektörel enflasyon beklentileri anketine göre yıl sonu için enflasyon tahminlerinde sınırlı bir düşüş görüldü.

Reel sektör temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan ankette, hizmet ve gıda gruplarında enflasyon beklentilerinin yüksek seyrettiği, sanayi sektöründe ise kısmi bir iyileşme öngörüldüğü belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Erkek arkadaşının şifresini görüp hesabına 780 bin TL geçirdi! Koşa koşa kuyumcuya gitmiş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bloomberg HT'nin sahibi kim, kapandı mı? - HaberlerBloomberg HT'nin sahibi kim, kapandı mı?Mehmet Şakir Can kimdir, neden gözaltına alındı? - HaberlerMehmet Şakir Can kimdir, neden gözaltına alındı?Can Holding'in sahibi kim? Show TV ve Habertürk’ün sahibi Kemal Can'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu - HaberlerCan Holding'in sahibi kim? Show TV ve Habertürk’ün sahibi Kemal Can'ın hayatı ve kariyeri merak konusu olduKızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, yeni bölüm bu hafta var mı? Kızılcık Şerbeti 4. sezon tarihi belli oldu! - HaberlerKızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor, yeni bölüm bu hafta var mı? Kızılcık Şerbeti 4. sezon tarihi belli oldu!Ankara’da deprem mi oldu? Son dakika 11 Eylül deprem listesi - HaberlerAnkara’da deprem mi oldu? Son dakika 11 Eylül deprem listesiErdoğan’dan emniyete üst düzey atamalar: 11 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları neler? - HaberlerErdoğan’dan emniyete üst düzey atamalar: 11 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları neler?
Sonraki Haber Yükleniyor...