Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? TCMB Eylül toplantısı bugün gerçekleşecek!

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak netleşti. Merkez Bankası, bir önceki toplantısını temmuz ayında gerçekleştirmiş ve o toplantıda dikkat çeken bir faiz indirimi kararı almıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun eylül ayı toplantısı için geri sayım başladı. Ekonomideki gelişmeler, enflasyon beklentileri ve küresel piyasaların seyrine göre şekillenecek olan faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.

TCMB EYLÜL FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Merkez Bankası’nın eylül ayı faiz kararı 25 Eylül 2025 Perşembe günü açıklanacak. Kararın açıklanacağı saat her zamanki gibi 14.00 olacak. Faiz oranındaki muhtemel değişim döviz kurları, altın fiyatları ve borsa üzerinde etkili olacak.

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Temmuz ayında politika faizi yüzde 46 seviyesinden yüzde 43’e çekilirken, gecelik borç verme faiz oranı yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik borçlanma faiz oranı ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirilmişti.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan sektörel enflasyon beklentileri anketine göre yıl sonu için enflasyon tahminlerinde sınırlı bir düşüş görüldü.

Reel sektör temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan ankette, hizmet ve gıda gruplarında enflasyon beklentilerinin yüksek seyrettiği, sanayi sektöründe ise kısmi bir iyileşme öngörüldüğü belirtildi.