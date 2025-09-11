Kredi yok, faiz yok! Yeni modelle ev, araç ve iş yeri sahibi olun

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı, bir yandan dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması için yıl sonunda yeni sosyal konut kampanyasının hazırlıklarına devam ederken diğer taraftan konut arzının hızla karşılanması ve vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için yeni adımları hayata geçiriyor.

Bu kapsamda Emlak Katılım’ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ ile Türkiye’de ilk defa bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne katılacak. Bugün İstanbul’da düzenlenecek törenle Bakan Kurum, yeni dönemin detaylarını paylaşacak.

ALTERNATİF PLANLARLA DESTEK YOLDA

Devlet güvencesinde faizsiz finansman sistemiyle, ailelerin kendi keselerine göre ödeme planlarını oluşturabileceği, sadece ev değil, araç ve iş yeri sahibi de olabileceği sistemde Emlak Katılım Tasarruf Finansman, vatandaşlara alternatif ödeme planlarıyla destek olacak. Katılımcılar bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağlayıp belirli bir birikime ulaştıktan sonra kalan finansman tutarını faizsiz bir şekilde Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından karşılayarak ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olabilecek. Sistem kapsamında Türkiye’nin 81 şehrinden ev, araç veya çatılı iş yerine hiçbir faiz maliyetine katlanmadan, kredi kullanmadan sahip olunabilecek.