Vatandaş anahtarını Erdoğan’dan alacak! 300 bininci deprem konutu bugün teslim ediliyor

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının deprem bölgesinde çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum’un katılacağı törenle bugün 300 bininci konutun anahtarı Malatya’da teslim edilecek.

43 bin 727’si konut, 4.069’u iş yeri, 6.404’ü köy evi olmak üzere toplam 54 bin 200 bağımsız bölümün daha teslimatının yapılacağı törende Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’a da canlı bağlantı gerçekleştirilecek. Hatay’da 18 bin 348, Malatya’da 11 bin 47, Kahramanmaraş’ta 6.411, Adıyaman’da 1.474 konut teslim edilecek. 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede afet konutlarının inşası devam ediyor.

TESLİM SAYISI 304 BİNİ AŞIYOR

Yeni konut teslimatlarıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları, 249 bin 824’ü konut, 8.907’si iş yeri ve 46 bin 105’i köy evi olmak üzere toplam 304 bin 836’ya yükselecek. Saatte 23, günde 550 konut inşa edilen deprem bölgesinde 7/24 vardiya esasıyla çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda yıl sonuna kadar 358 bin 859’u konut, 31 bin 307’si iş yeri, 62 bin 817’si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesiyle birlikte çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

GENÇLERE VE ÜÇ ÇOCUKLU AİLELERE KONTENJAN

Yeni sosyal konutlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, “Çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm detaylarıyla projeyi açıklayacak ve yeni sosyal konutumuzu da ilave ettiğimizde emin olun Türkiye’de konut sorunu kalmayacak. Kira fiyatları da düşecek. Gençlerimize özel yüzde 20 kontenjan sağlayacağız. Aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayıracağız” dedi. TOKİ’den alınan 168 bin konutla ilgili de müjde veren Kurum, “Borcunun tamamını kapatacak vatandaşlara yüzde 25 indirim yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

"%70'İNİ TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Teslim edeceğimiz 300 bininci konutla birlikte afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz 453 bin yuvanın, yüzde 70’ini bitirip teslim etmiş olacağız. Bu şu demek oluyor, her 3 depremzede kardeşimizden 2’sinin evini teslim etmiş olacağız. İnşallah söz verdiğimiz gibi de yıl sonu tüm hak sahibi vatandaşlarımıza evlerini, iş yerlerini teslim ediyor olacağız” dedi.