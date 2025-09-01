İyi Partili vekil ve CHP'li belediye başkanından Murat Kurum'a teşekkür! "Ellerinize sağlık"

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'deki 11 kentte büyük yıkım yaşandı.

Depremin ardından büyük bir seferberlik başlatılırken, birçok kentte yeni yapılar hak sahiplerine teslim edildi; kalanların ise yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Acı olayın yaraları sarılırken deprem bölgesini sık sık ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; farklı parti temsilcileriyle de bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi veriyor.

Son olarak Hatay’da yerel yöneticilerle deprem bölgesindeki son duruma ilişkin koordinasyon toplantısı yapan Kurum; CHP ve İyi Partili isimler tarafından takdir edildi.

"ÇOK DOĞRU VE DÜZGÜN HİZMETLER YAPILIYOR"

İyi Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Kurum’a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek; "Hizmetlerimizden dolayısıyla teşekkür ediyorum. Hataylılar adına bu teşekkürü borç biliriz. Gerçekten çok doğru ve düzgün hizmetler yapılıyor. Zat-ı alinizin de zaman zaman bürokrasiyi azaltmak adına bu hizmetlerde risk aldığınızı da biliyoruz" dedi.

CHP'Lİ BAŞKAN: EMEKLERİNİZE SAĞLIK

CHP’li Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün de Kurum'a teşekkürlerini ileterek; "Mümkün olduğunca bugüne kadar sizlerle uyumlu süreç geçirdik. Sayın Bakanım emeklerinize sağlık hakikaten yüzbinlerce konut yapılıyor. Ayrıca tarihi Antakya bölgesi Uzun Çarşı çok güzel oluyor. Ellerinize sağlık" ifadelerini kullandı.