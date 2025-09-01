Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İyi Partili vekil ve CHP'li belediye başkanından Murat Kurum'a teşekkür! "Ellerinize sağlık"

İyi Partili vekil ve CHP'li belediye başkanından Murat Kurum'a teşekkür! "Ellerinize sağlık"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Murat Kurum, Çevre, İyi Parti, CHP, Hatay, Yardım, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

6 Şubat depremlerinin ardından konut seferberliği başlatılırken, binlerce ev ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Hatay'da çalışmaları takip eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; İyi Partili vekil ve CHP'li belediye başkanı tarafından övgülü. İşte detaylar.

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'deki 11 kentte büyük yıkım yaşandı.

Depremin ardından büyük bir seferberlik başlatılırken, birçok kentte yeni yapılar hak sahiplerine teslim edildi; kalanların ise yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Acı olayın yaraları sarılırken deprem bölgesini sık sık ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; farklı parti temsilcileriyle de bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi veriyor.

Son olarak Hatay’da yerel yöneticilerle deprem bölgesindeki son duruma ilişkin koordinasyon toplantısı yapan Kurum; CHP ve İyi Partili isimler tarafından takdir edildi.

İyi Partili vekil ve CHP'li belediye başkanından Murat Kurum'a teşekkür!

"ÇOK DOĞRU VE DÜZGÜN HİZMETLER YAPILIYOR"

İyi Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Kurum’a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek; "Hizmetlerimizden dolayısıyla teşekkür ediyorum. Hataylılar adına bu teşekkürü borç biliriz. Gerçekten çok doğru ve düzgün hizmetler yapılıyor. Zat-ı alinizin de zaman zaman bürokrasiyi azaltmak adına bu hizmetlerde risk aldığınızı da biliyoruz" dedi.

İyi Partili vekil ve CHP'li belediye başkanından Murat Kurum'a teşekkür!

CHP'Lİ BAŞKAN: EMEKLERİNİZE SAĞLIK

CHP’li Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün de Kurum'a teşekkürlerini ileterek; "Mümkün olduğunca bugüne kadar sizlerle uyumlu süreç geçirdik. Sayın Bakanım emeklerinize sağlık hakikaten yüzbinlerce konut yapılıyor. Ayrıca tarihi Antakya bölgesi Uzun Çarşı çok güzel oluyor. Ellerinize sağlık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Endonezya'da kalkıştan 8 dakika sonra kuleyle bağlantı kesildi! Arama kurtarma ekipleri bölgede1 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan belli oluyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Karabük'teki orman yangını Kastamonu'ya sıçradı! Alevlerin yaklaştığı köy tahliye edildi - GündemYangın komşu kente sıçradı! Köyler tahliye ediliyorİBB soruşturmasında sıcak gelişme! Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten kararı - GündemBir isim hakkında kırmızı bülten kararıMİT'ten siber dolandırıcılık şebekesine operasyon! 1250 internet sitesi erişime kapatıldı - Gündem1250 internet sitesi erişime kapatıldıMarketten aldığı ekmekten çıkan şoke etti: Bu kadar da olmaz! - GündemMarketten aldığı ekmekten çıkan şoke etti: Bu kadar da olmazİstanbul alarm veriyor! Barajlarda doluluk oranı kritik seviyenin altına düştü - GündemAçıklamalar korkuttu! Kritik seviye de geçildiŞaibeli kurultay davası öncesi Kılıçdaroğlu talimat verdi: Susun - GündemKılıçdaroğlu'ndan 'susun' talimatı
Sonraki Haber Yükleniyor...