YouTube'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Tolunay Ören hakkında "yetkisiz olarak karşılığı nakit olan şans oyunlarını reklam ve teşvik etmek’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Ören bu suçlamalara karşı, ‘Bu paylaşımlarımın suç olduğunu bilmiyordum' ifadelerini kullandı. Peki, Tolunay Ören kimdir, neden gözaltına alındı? İşte tüm ayrıntılar...

TOLUNAY ÖREN KİMDİR?

12 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da doğan Tolunay Ören, 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Medipol Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Ören YouTube, TikTok ve Kick gibi platformlarda tanınırlığını arttırdı ve geniş bir takipçi kitlesine sahip oldu.

Tolunay Ören'in içerikleri oyun odaklıdır. Özellikle de CS:GO, FIFA ve GTA gibi popüler oyunlara dair yayın yapmasıyla biliniyor.

TOLUNAY ÖREN EVLİ Mİ?

Tolunay Ören evlidir. 2021 yılında uzun süre beraber olduğu Özden Günay ile dünya evine girmiştir. Birçok videosunu beraber çeken çift, eğlenceli anlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Özellikle vlog çekimleri yapan ikili, sosyal medyada sık sık konuşulan isimlerden biri haline gelmiştir.

TOLUNAY ÖREN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Tolunay Ören, İstanbul merkezli “Sanal Kasa Operasyonu” kapsamında gözaltına alınmıştır.

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin tarafından yürütülen operasyonda, yayıncıların “KeyDrop” isimli site üzerinden sanal kasa açarak kullanıcıları kumara teşvik ettikleri öne sürüldü. Bu nedenle Tolunay Ören hakkında dava açıldı.

TOLUNAY ÖREN TUTUKLANDI MI?

Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören tutuklanmamıştır.

Şu anda gözaltında olan Ören hakkında 'yetkisiz olarak karşılığı nakit olan şans oyunlarını reklam ve teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.