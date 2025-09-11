Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Tolunay Ören kimdir, neden gözaltına alındı?

Tolunay Ören kimdir, neden gözaltına alındı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tolunay Ören kimdir, neden gözaltına alındı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçerik üreticisi Tolunay Ören, yasa dışı şans oyunlarının reklamını yaptığı iddiasıyla gündeme geldi. Ören hakkında 3 yıla kadar hapis istendi. Şu anda arama motorlarında Tolunay Ören'in kim olduğu ve neden gözaltına alındığına dair detaylar araştırılıyor.

YouTube'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Tolunay Ören hakkında "yetkisiz olarak karşılığı nakit olan şans oyunlarını reklam ve teşvik etmek’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Ören bu suçlamalara karşı, ‘Bu paylaşımlarımın suç olduğunu bilmiyordum' ifadelerini kullandı. Peki, Tolunay Ören kimdir, neden gözaltına alındı? İşte tüm ayrıntılar...

Tolunay Ören kimdir, neden gözaltına alındı? - 1. Resim

TOLUNAY ÖREN KİMDİR?

12 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da doğan Tolunay Ören, 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Medipol Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Ören YouTube, TikTok ve Kick gibi platformlarda tanınırlığını arttırdı ve geniş bir takipçi kitlesine sahip oldu.

Tolunay Ören'in içerikleri oyun odaklıdır. Özellikle de CS:GO, FIFA ve GTA gibi popüler oyunlara dair yayın yapmasıyla biliniyor.

Tolunay Ören kimdir, neden gözaltına alındı? - 2. Resim

TOLUNAY ÖREN EVLİ Mİ?

Tolunay Ören evlidir. 2021 yılında uzun süre beraber olduğu Özden Günay ile dünya evine girmiştir.  Birçok videosunu beraber çeken çift, eğlenceli anlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Özellikle vlog çekimleri yapan ikili, sosyal medyada sık sık konuşulan isimlerden biri haline gelmiştir.

Tolunay Ören kimdir, neden gözaltına alındı? - 3. Resim

TOLUNAY ÖREN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Tolunay Ören, İstanbul merkezli “Sanal Kasa Operasyonu” kapsamında gözaltına alınmıştır.

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin tarafından yürütülen operasyonda, yayıncıların “KeyDrop” isimli site üzerinden sanal kasa açarak kullanıcıları kumara teşvik ettikleri öne sürüldü. Bu nedenle Tolunay Ören hakkında dava açıldı.

Fenomen Tolunay Ören'e hapis şoku!

TOLUNAY ÖREN TUTUKLANDI MI?

Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören tutuklanmamıştır.

Şu anda gözaltında olan Ören hakkında 'yetkisiz olarak karşılığı nakit olan şans oyunlarını reklam ve teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Atamaların en dikkat çeken ismi Süleyman Karadeniz oldu! Bahçeli'nin elini öpmüştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
KYK yurt kaydı nasıl yapılır, ne zamana kadar? Yurt kayıt işlemleri ekranı! - HaberlerKYK yurt kaydı nasıl yapılır, ne zamana kadar? Yurt kayıt işlemleri ekranı!İBB yurt başvuruları ne zaman açıklanacak? İBB yurt kaydı için gerekli belgeler ve sonuç sorgulama ekranı - HaberlerİBB yurt başvuruları ne zaman açıklanacak? İBB yurt kaydı için gerekli belgeler ve sonuç sorgulama ekranıKYK yurt taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? - HaberlerKYK yurt taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır?KYK yurt taahhütname onayı ne zaman bitecek? - HaberlerKYK yurt taahhütname onayı ne zaman bitecek?GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Yurt Sonuçları Sorgulama Ekranı - HaberlerGSB yurt başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Yurt Sonuçları Sorgulama EkranıDoğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi kimin, el mi konuldu? - HaberlerDoğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi kimin, el mi konuldu?
Sonraki Haber Yükleniyor...