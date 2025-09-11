Fenomen Tolunay Ören'e hapis şoku! "Alakam yok" dedi aylık kazancını açıkladı

Geçtiğimiz aylarda Twitch, YouTube ve TikTok gibi platformlarda yayın yapan fenomenlerin, sanal kasa açarak kullanıcıları kumara teşvik ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Aralarında Kemal Can Parlak, Tolunay Ören, Ferit Karakaya ve Duru Batır dahil 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Tolunay Ören'e yönelik yasa dışı şans oyununa ait reklam içeriklerini sosyal medyasında paylaşarak reklamını yaptığı ve takipçilerini teşvik ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ‘suçtan zarar gören' sıfatıyla, Tolunay Ören ise ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, Tolunay Ören'in yasa dışı şans oyununa ait reklam içeriklerini sosyal medyasında paylaşarak yasa dışı şans oyunun reklamını yaptığı, siteye ait promosyon kodu veren bağlantı ile takipçilerini oyun oynamaları için teşvik ettiği aktarıldı.

SKİN VE İTEMLERLE HAKSIZ KAZANÇ

Ayrıca, söz konusu site uygulamasında kullanıcıların belirli bir miktar karşılığında kasa açılımı adı altında oyun oynayarak oyun içi kozmetik ürünü olan skin veya item olarak adlandırılan eşyaya sahip oldukları, bu skin veya itemlerin maddi değerinin olduğu, oyun içerisinde yatırılan miktarın çok altında veyahut çok üstünde bir maddi değere sahip skin ve itemleri kazanabildikleri ve bu skin ve itemleri nakde çevirerek şansa dayalı bir şekilde haksız kazanç elde edildiği anlatıldı.

AYLIK KAZANCINI AÇIKLADI

Şüpheli Tolunay Ören'in ifadesine de yer verilen iddianamede, aylık kazancının 250-300 bin lira olduğunu söyleyerek, ‘'Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis kumar ya da bu tarz oyunlar oynamadım ve oynatmadım. Yapılan paylaşımlarımda hiçbir zaman yasa dışı bahis ya da sanal kumar benzeri oyunları oynamayı teşvik edici paylaşımlarda bulunmadım.

"SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Paylaşımlarda amacım kimseyi yasa dışı bahse teşvik etmek ya da sanal bahse teşvik etmek değildir. Ben buradan hiçbir kazanç sağlamıyorum. Ben bu oyunun reklamını hesabımdan yaptığım için oyun sitesinden oyun içi itemler sabit kalmaktadır. Ben bunların satışı yapamıyorum. Ben bu paylaşımlarımın suç olduğunu bilmiyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum'' ifadelerini kullandı.

HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Tolunay Ören'in ‘yetkisiz olarak karşılığı nakit olan şans oyunlarını reklam ve teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.