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'KeyDrop' operasyonu başladı: Çok sayıda fenomen gözaltına alındı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Twitch, YouTube ve TikTok gibi platformlarda yayın yapan fenomenlerin, sanal kasa açarak kullanıcıları kumara teşvik ettiği iddia edildi. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı. 5'inin yurt dışında, 2'sinin şehir dışında olduğu anlaşılan 7 şüphelinin ise arandığı belirtildi.

Twitch, YouTube ve TikTok gibi platformlarda yayın yapan fenomenlerin, sanal kasa açarak kullanıcıları  kumara teşvik ettiği iddia edildi. Harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı sanal devriye faaliyetleri kapsamında yayınları incelemeye aldı. 

Yapılan incelemelerde yayıncıların, KeyDrop adlı site üzerinden dijital oyun adı altında sanal kasa açtıkları bu kasalardan elde ettikleri eşyaları diğer kullanıcılarla birlikte reel paraya çevirdikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri tespit edildi.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda 19 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda 11 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.

7 FİRARİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI

 2'sinin şehir dışında olduğu anlaşılan diğer 7 şüphelinin ise arandığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

KEYDROP NEDİR?

KeyDrop, kullanıcıların kasa açarak rastgele oyun içi eşyalar (özellikle CS2 - Counter-Strike 2 silah kaplamaları) kazanabildiği bir çevrim içi platformdur. Site, oyunculara belirli bir ücret karşılığında sanal kasalar açma ve içinden çıkan eşyaları envanterlerine ekleme ya da takas etme imkânı sunuyor. Key-drop ve benzeri siteler  çocukları kumara alıştırdığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

KeyDrop, 2023 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenmişti. Erişim kısıtlaması kararı kısa bir süre sonra ise kaldırılmıştı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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