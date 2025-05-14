Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz tehlikeye dikkat çekti: “Sanal kumar ocak söndürüyor”

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığı ile 6.Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi’ne sanal kumar damga vurdu. Kongre’nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz son dönemde sanal kumarın Türkiye'de daha fazla gündem olduğunu belirterek, bu konuyla ilgili kurumlarla toplantılar gerçekleştirdiklerini ve bir eylem planı oluşturduklarını dile getirdi. Birçok ailenin bu bağımlılık nedeniyle yıkılıp zarar gördüğünü belirten Yılmaz, “Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde kadınların yaklaşık yüzde 5,5'inin, erkeklerin yüzde 11,9'unun kumar nedeni ile zarar gördüğünü ortaya koymuştur” dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ- Sanal kumarla ilgili eylem planı oluşturuldu. Sanal kumar tehlikesine karşı kapsamlı bir eylem planı üzerinde çalıştıklarını duyuran Yılmaz, bu süreçte MASAK’a önemli sorumluluklar düştüğünü vurguladı.

Yılmaz, "2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulmuştur. Sadece madde bağımlılığı değil, davranışsal bağımlılıklarla mücadeleyi de devlet politikası haline getirmiş durumdayız. Bir çok kurum bir araya gelerek sanal kumar konusunda bir eylem planı oluşturduk. Sanal kumar konusunda önümüzdeki günlerde yine bir araya gelerek ilave olarak neler yapabileceğimizi görüşeceğiz. Bu noktada en önemli unsurlardan birinin finansal hareketler olduğuna inanıyorum. Bunları kontrol edebilirsek, sanal kumarı çok daha etkili kontrol edebiliriz diye inanıyorum. Aksi takdirde bir siteyi kapatıyorsunuz, uluslararası alandan bir başka siteler açılabiliyor. Finansal hareketleri hem içeride hem uluslararası alanda etkili bir şekilde takip edebilirsek, sanal kumarla daha güçlü mücadele edebiliriz. Burada MASAK'ın yapacağı çok önemli. Buradaki iş birliği çok önemli" dedi.

BAĞIMLILIKLAR ÖZGÜRLÜK GİBİ GÖSTERİLİYOR