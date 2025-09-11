Yunus Emre Konak kimdir, kaç yaşında, hangi takımda forma giyiyor?

Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, İngiltere Premier Lig'de Brentford forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak'ı transfer etmenin peşinde. Geçen yıl Sivasspor'dan Brentford'a 4,5 milyon avroya transfer olan genç futbolcu, sahaya çıktığı 15 maçta 298 dakika süre buldu.

Peki, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Yunus Emre Konak kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? İşte Yunus Emre Konak hakkında bilinenler.

YUNUS EMRE KONAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Türk futbolunun genç yeteneklerinden Yunus Emre Konak, 10 Ocak 2006’da Batman’da dünyaya geldi. Henüz 19 yaşında olan Konak, 1,81 boyunda ve ön libero (defansif orta saha) mevkiinde görev yapıyor.

Futbola Sivasspor altyapısında başlayan genç oyuncu, 2023-2024 sezonunda Süper Lig’de 17 maçta forma giyerek dikkatleri üzerine çekti. Gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Konak, 11 Ocak 2024’te İngiltere Premier League ekiplerinden Brentford ile 5,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye U18 ve U21 Milli Takımları’nda da forma giyen Yunus Emre Konak, 11 Eylül 2025 itibarıyla kariyerine Brentford’da devam ediyor.