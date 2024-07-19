Microsoft çöküşü oyun sektörünü de etkiledi! Steam, Roblox, Xbox Live, Discord'da problemler yaşanıyor

Dünya genelinde bütün sektörleri etkileyen yazılımsal bir problem meydana geldi. Son Microsoft güncellemesinden dolayı meydana gelen problem Steam, Roblox, Rainbow Six, Xbox Live, EA, Discord ve Minecraft'ta da yaşandı.

19 Temmuz Cuma günü dünya genelinde Microsoft sistemlerinde problemler yaşanıyor.

Crowdstrike güncellemesi nedeniyle yaşanan sorun havayolu ve banka sektörünün sistemlerinin çökmesine neden oldu.

Bu sektörün yanı sıra oyun sektörü de Crowdstrike güncelleme hatasından payına düşeni aldı.

Steam, Roblox ve Discord gibi birçok platforma erişim sağlanamıyor.

STEAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en büyük oyun satın alma platformu Steam'e Microsoft güncellemesinden dolayı yeni kayıtlar yapılamıyor.

Ayrıca platformun bulut sistemlerine kayıt edilen oyun dosyalarında da problemler görülüyor.

Erişim konusunda ise herhangi bir sorun bulunmuyor.

Steam'in son 24 saatteki Downdetector verileri ise şöyle:

ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ?

Roblox sistemlerinde 19 Temmuz günü saat 10.34 sıralarında problemler yaşanıyordu.

Ancak güncel olarak herhangi bir problem gözükmüyor.

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Discord sistemlerinde de aynı Steam'de olduğu gibi problemler yaşanıyor.

Yeni kayıt ve oturum açma konusunda sıkıntılar bulunuyor.

Ancak erişim konusunda herhangi bir sorun gözükmüyor.

RAİNBOW SİX ÇÖKTÜ MÜ?

Ubisoft'un FPS türündeki çevrimiçi oyunu Rainbow Six'de ise herhangi bir problem bulunmuyor.

Oyunun sunucuları güncel bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

XBOX LİVE ÇÖKTÜ MÜ?

Microsoft'un sahip olduğu Xbox Live sistemi güncellemeden etkilendi.

Sistemde kullanıcılar oturum açma, e-posta gönderme ve dosyala erişmede problemler yaşanıyor.

EA ÇÖKTÜ MÜ?

EA sunucularında da oturum açma, dosyalara erişme problemleri yaşandığı belirtiliyor.

Problemlerin en kısa sürede çözüleceği tahmin ediliyor.

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Discord sistemlerinde herhangi bir sorun bulunmuyor.

MINECRAFT ÇÖKTÜ MÜ?

Microsoft'un sahip olduğu dünyanın en popüler oyunu Minecraft'a da girişlerde sıkıntı yaşanıyor.

Microsoft Store veya Xbox mağazasına erişilemediği için kullanıcılar oyuna giriş yapamıyor.