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Microsoft'un hacklendiğine dair bir açıklama yapılmazken Crowdstrike'dan dolayı çöktüğü ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Microsoft, Azure, Siber Saldırı, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın dört bir yanında Microsoft sistemlerinde problem yaşanıyor. Banka, medya ve Havayolları gibi birçok sektörden kuruluşun yaşadığı problemlerin nedeninin ise Microsoft'un hacklenmesi olduğu iddia edildi. 

Microsoft'un bulut sistemi Azure'da yaşanan bir sorun nedeniyle dünya genelinde "mavi ekran hataları" yaşanıyor.

The Guardian'ın haberine göre dünya çapındaki bütün Microsoft işletim sistemini kullanan ve güncelleme yapılan cihazlarda sorun görülüyor.

Türkiye'de de Türk Hava Yolları, Denizbank ve Pegasus sistemlerinde problemler yaşanıyor.

Microsoft'ta yaşanan sorunların ardından vatandaşlar bu durumun bir siber saldırıdan dolayı kaynaklanıp kaynaklanmadığını merak etmeye başladı.

Microsoft'un hacklendiğine dair bir açıklama yapılmazken Crowdstrike'dan dolayı çöktüğü ortaya çıktı - 1. Resim

MİCROSOFT HACKLENDİ Mİ?

Microsoft'un siber saldırıya uğrayıp uğramadığı henüz bilmiyor.

Konu ile ilgili şirket tarafından henüz bir açıklama geldi.

Problemlerin Microsoft'un son güncellemesinden sonra meydana geldiği ortaya çıktı.

Crowdstrike tarafından yapılan güncellemede meydana gelen bir hata sistemlerin mavi ekran vermesine neden oluyor. 

Şirket sorunun farkında olduklarını ve düzeltmek için çalışma yaptıklarını açıkladı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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