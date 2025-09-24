Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Midtjylland - Sturm Graz maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir?

Midtjylland - Sturm Graz maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir?

Midtjylland - Sturm Graz maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında Midtjylland ile Sturm Graz mücadele edecek. Her iki takımda 3 puanı almak için sahaya çıkacak. Heyecan dorukta, geri sayım başladı. Maç öncesi futbolseverler Midtjylland-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir? diye aratmaya başladı, işte ayrıntılar... 

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Danimarka temsilcisi Midtjylland, sahasında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Maç öncesi spor severler yayın bilgilerini araştırıyor. Peki Midtjylland - Sturm Graz maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir? İşte Midtjylland - Sturm Graz maçına dair detaylar... 

MIDTJYLLAND - STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Midtjylland-Sturm Graz maçı bu akşam (24 Eylül Çarşamba) oynanacak. Mücadele saat 19:45'te başlayacak. 

MIDTJYLLAND - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

MCH Arena'da oynanacak Midtjylland-Sturm Graz maçı Tabii Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.

İspanya'dan 3,6 milyar euroluk paket! 45 adet Hürjet satın alacaklar
