Bodrum FK - Van Spor FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1. Lig'de heyecan devam ediyor

Bodrum FK - Van Spor FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1. Lig'de heyecan devam ediyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bodrum FK - Van Spor FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1. Lig&#039;de heyecan devam ediyor
Haberler

Trendyol 1. Lig’de 7. hafta heyecanı Bodrum’da devam ediyor. Bodrum FK ile Van Spor FK karşı karşıya geldiği mücadelenin şifresiz yayın detayları belli oldu. Taraftarlar, Bodrum FK - Van Spor FK maçı hangi kanalda merak ediliyor.

Ligde üst sıraları hedefleyen Bodrum FK ve Van Spor FK, Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında karşılaşacak. Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanacak mücadele, hem ev sahibi ekibin hem de konuk ekibin ligdeki iddiasını ortaya koyacağı bir sınav olacak.

BODRUM FK - VAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. TRT Spor'un haftalık yayın akışında maç için canlı yayın bilgisi yer alıyor. Maç, şifresiz olarak ekrana gelecek. 

Bodrum FK - Van Spor FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1. Lig'de heyecan devam ediyor - 1. Resim

BODRUM FK - VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 24 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak. Maçın başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen iki ekibin bu karşılaşması haftanın dikkat çeken maçlarından biri olarak gösteriliyor.

Bodrum İlçe Stadyumu’ndaki karşılaşmada düdük Berkay Erdemir’de olacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Şenol Bektaş ve Ahmet Türkeş üstlenecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

