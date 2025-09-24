Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı, Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman? Kadroda eksikler dikkat çekiyor!

Galatasaray - Liverpool maçı için nefesler tutuldu! Dev karşılaşma öncesi taraftarlar Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı sorusunu gündeme taşıdı. Osimhen sakatlık durumu sebebi ile tedavi sürecine girerken sağlık durumunun ilerlemesi de takip ediliyor.

Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı netlik kazanmaya başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ikinci hafta maçlarıyla sürüyor. Temsilcimiz Galatasaray, dünya futbolunun en güçlü ekiplerinden biri olan Liverpool’u İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak mücadele, hem sarı-kırmızılılar hem de İngiliz ekibi açısından oldukça mühim.

Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı, Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman? Kadroda eksikler dikkat çekiyor! - 1. Resim

OSIMHEN LIVERPOOL MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın hücum hattındaki en önemli isimlerinden Victor Osimhen sakatlık nedeniyle son haftalarda forma giyememişti. Tedavi sürecinde olumlu adımlar atan Nijeryalı golcünün sağlık durumu, kulüp doktorları ve teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.

Bireysel antrenmanlarda temposunu artıran yıldız futbolcunun Liverpool karşısında kadroda yer alma ihtimali güçlenmiş durumda.

Teknik ekip Osimhen'in sakatlığının yeniden nüks etmemesi için temkinli davranıyor. Son kararı Liverpool maçı öncesi yapılacak son değerlendirme belirleyecek.

Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı, Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman? Kadroda eksikler dikkat çekiyor! - 2. Resim

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray 30 Eylül 2025 Salı günü İngiltere’nin güçlü temsilcisi Liverpool’u ağırlayacak. Galatasaray - Liverpool maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak.

Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı, Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman? Kadroda eksikler dikkat çekiyor! - 3. Resim

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Liverpool mücadelesi TRT 1 ekranlarından saat 22.00’de canlı olarak yayınlanacak.

