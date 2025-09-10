Mike Tyson- Floyd Mayweather maçı ne zaman?

Geçen yıl Jake Paul karşısında sekiz rauntluk maçta yenilen Mike Tyson, 2026 yılında ringe geri dönmeye hazırlanıyor. Şu an için 59 yaşında olan efsane boksor, hiç yenilgi almayan Floyd Mayweather ile tarihi bir gösteri maçında kar karşıya gelecek.

Mike Tyson- Floyd Mayweather maçı, boks tarihine unutulmaz anlar yaşatacak. Efsane isimler Mike Tyson ve Floyd Mayweather maça çıkarak ringi sallayacak. Gözler, bu tarihi mücadelenin gerçekleşeceği tarihe çevrildi.

MİKE TYSON- FLOYD MAYWEATHER MAÇI NE ZAMAN?

Mike Tyson- Floyd Mayweather arasında gösteri maçının 2026 yılının ilkbaharında gerçekleşmesi bekleniyor.

Henüz, Mike Tyson- Floyd Mayweather maçı hakkında net bir tarih verilmedi. Bu mücadele, CSI Sports tarafından organize edilecek ve boksseverlere unutulmaz anlar yaşatacaktır.

MİKE TYSON- FLOYD MAYWEATHER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mike Tyson- Floyd Mayweather arasında gerçekleşecek gösteri maçı için henüz kesin bir yayın tarihi açıklanmadı.

Ancak, CSI Sports/Fight Sports bu tarihi maçı küresel maçta yayınlamayı planlamaktadır. Önceki büyük organizasyon maçlarından biri olan Jake Pau- Mike Tyson maçı, Netflix üzerinden yayınlanmıştı. Mike Tyson- Floyd Mayweather maçının da bu platform üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor.

Tyson, Kasım 2024 tarihinde 28 yaşındaki YouTuber-boksör Paul ile Dallas, Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda profesyonel bir karşılaşmada mağlup ayrılmıştı.