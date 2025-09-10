Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Mike Tyson- Floyd Mayweather maçı ne zaman?

Mike Tyson- Floyd Mayweather maçı ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mike Tyson- Floyd Mayweather maçı ne zaman?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Boks dünyasıın iki efsane ismi Mike Tyson- Floyd Mayweather ringde karşı karşıya geliliyor: maçın yayın tarihi ise merak konusu oldu.

Geçen yıl Jake Paul karşısında sekiz rauntluk maçta yenilen Mike Tyson, 2026 yılında ringe geri dönmeye hazırlanıyor. Şu an için 59 yaşında olan efsane boksor, hiç yenilgi almayan Floyd Mayweather ile tarihi bir gösteri maçında kar karşıya gelecek. 

Mike Tyson- Floyd Mayweather maçı, boks tarihine unutulmaz anlar yaşatacak. Efsane isimler Mike Tyson ve Floyd Mayweather maça çıkarak ringi sallayacak. Gözler, bu tarihi mücadelenin gerçekleşeceği tarihe çevrildi. 

Mike Tyson- Floyd Mayweather maçı ne zaman? - 1. Resim

MİKE TYSON- FLOYD MAYWEATHER MAÇI NE ZAMAN?

Mike Tyson- Floyd Mayweather arasında gösteri maçının 2026 yılının ilkbaharında gerçekleşmesi bekleniyor.

Henüz, Mike Tyson- Floyd Mayweather maçı hakkında net bir tarih verilmedi. Bu mücadele, CSI Sports tarafından organize edilecek ve boksseverlere unutulmaz anlar yaşatacaktır.

Mike Tyson- Floyd Mayweather maçı ne zaman? - 2. Resim

MİKE TYSON- FLOYD MAYWEATHER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mike Tyson- Floyd Mayweather arasında gerçekleşecek gösteri maçı için henüz kesin bir yayın tarihi açıklanmadı.

Mike Tyson- Floyd Mayweather maçı ne zaman? - 3. Resim

Ancak, CSI Sports/Fight Sports bu tarihi maçı küresel maçta yayınlamayı planlamaktadır. Önceki büyük organizasyon maçlarından biri olan Jake Pau- Mike Tyson maçı, Netflix üzerinden yayınlanmıştı. Mike Tyson- Floyd Mayweather maçının da bu platform üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor.

Tyson, Kasım 2024 tarihinde 28 yaşındaki YouTuber-boksör Paul ile Dallas, Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda profesyonel bir karşılaşmada mağlup ayrılmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Zafer Yapı Tane Koru ile yeni bir zafer hikâyesi başlıyor:" Her Tane Bir Zafer Projesidir"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Genel Yetenek Genel Kültür sınavı sonuç tarihi - Haberler2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM Genel Yetenek Genel Kültür sınavı sonuç tarihiTürkiye’de ne kadar altın var, değeri ne kadar? Türkiye’nin güncel altın rezervi - HaberlerTürkiye’de ne kadar altın var, değeri ne kadar? Türkiye’nin güncel altın rezerviTürkiye'de transfer ne zaman bitiyor? 2025 - 2026 yaz transfer sezonu son günü... - HaberlerTürkiye'de transfer ne zaman bitiyor? 2025 - 2026 yaz transfer sezonu son günü...İyi Bir Aile Değiliz filmi konusu ve oyuncuları kimler? - Haberlerİyi Bir Aile Değiliz filmi konusu ve oyuncuları kimler?Sansar Salvo öldü mü? Ölüm haberiyle gündeme geldi - HaberlerSansar Salvo öldü mü? Ölüm haberiyle gündeme geldiRemziye Demirkol kimdir, kaç yaşında, nereli? - HaberlerRemziye Demirkol kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sonraki Haber Yükleniyor...