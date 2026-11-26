Dünyaca ünlü eski boks şampiyonu Mike Tyson, salı akşamlarının sevilen dizisi Tuzlu Kahve'ye konuk oyuncu olarak dahil oldu. Mike Tyson'ın yer alacağı yeni bölümün 1 Aralık Salı akşamı yayımlanması bekleniyor. Peki,Mike Tyson kimdir?

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Daha önce Ajda Pekkan, Özgür Ozan ve Kutsi gibi isimleri ağırlayan Tuzlu Kahve dizisine bu kez dünyaca ünlü bir isim konuk oldu. Boks dünyasının en tanınan isimlerinden Mike Tyson, Buğra Gülsoy’un canlandırdığı Mehmet’in ABD’den gelen arkadaşı olarak hikâyeye dahil oldu.

Mike Tyson Tuzlu Kahve dizisine konuk oldu! Mike Tyson kimdir?

MİKE TYSON KİMDİR?

Amerikalı eski profesyonel boksör Mike Tyson 30 Haziran 1966 tarihinde dünyaya geldi. Kariyerinin başlarında "Iron Mike" ve "Kid Dynamite" lakaplarıyla anılan ve daha sonra “Gezegenin En Kötü Adamı” olarak tanınan Tyson, tüm zamanların en büyük ağır sıklet boksörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 1987'den 1990'a kadar tartışmasız dünya ağır sıklet şampiyonu olarak hüküm sürdü.

İlk kemerini 20 yıl, 4 ay ve 22 günlükken alan Tyson, ağır sıklet unvanı kazanan en genç boksör olarak rekoru elinde tutmaktadır.

Tyson, boks kariyerinin dışında televizyon şovları, filmler ve video oyunları da dâhil olmak üzere çok sayıda popüler medyada yer aldı.

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