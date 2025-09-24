Mine öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir'de Mine karakterinin akıbeti merak konusu oldu

Sadakat’in (Gonca Cilasun), elindeki belgeleri Ecmel’e (Müfit Kayacan) vermek üzere olan Mine’yi (Mine Kılıç) gözünü kırpmadan vurduğu sahne sosyal medyada çok konuşuldu.

Tüm gerçekleri Ecmel'e anlatmak üzere yola çıkan Mine, Sadakat tarafından vurulması izleyicileri ekrana kilitledi. "Mine öldü mü, diziden ayrılıyor mu?" sorularına cevap aranıyor.

MİNE ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Uzak Şehir'de iki sezondur Mine karakterini oynayan Mine Kılıç, Sadakat tarafından öldürülerek diziden ayrıldı.

Uzak Şehir'den ayrılan Mine Kılıç, Instagram hesabı üzerinden setten kareler paylaşarak veda mesajı yayınladı.

“Bazı hikâyeler tamamlandığı yerde anlamını bulur. Tam vaktinde, gururla vedamı ederken; böyle şahane bir ekibin parçası olduğuma, eşlikçim olan herkese, her an’a ve zamana minnetle… Hepinize sonsuz teşekkürler.” ✨

MİNE KILIÇ KİMDİR?

5 Kasım 1986, Mersin'de doğan Mine Kılıç, Şahika Tekand Studio Oyuncuları’nda oyunculuk ve Türker İnanoğlu Sinema ve Televizyon Eğitim Vakfı’nda ders aldı.

İlk olarak Oyun Bitti (2007) isimli dizi ile televizyon ekranlarında kamera önüne çıkan Mine Kılıç, sonrasında ise Al Yazmalım, Beni Böyle Sev, Beyaz Gece, Aile İşi, Bana Sevmeyi Anlat, 8. Gün ve son olarak da Ağlama Anne dizilerinde rol aldı.