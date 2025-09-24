Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mine öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir'de Mine karakterinin akıbeti merak konusu oldu

Mine öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir'de Mine karakterinin akıbeti merak konusu oldu

- Güncelleme:
Mine öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir&#039;de Mine karakterinin akıbeti merak konusu oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir 2.sezonuyla ekrana gelmeye başladı. Sadakat’ın Mine’yi vurduğu son bölüm milyonları yine ekrana kilitledi. Özellikle "Mine öldü mü, diziden ayrılıyor mu?" sorusu gündeme damga vurdu.

Sadakat’in (Gonca Cilasun), elindeki belgeleri Ecmel’e (Müfit Kayacan) vermek üzere olan Mine’yi (Mine Kılıç) gözünü kırpmadan vurduğu sahne sosyal medyada çok konuşuldu. 

Tüm gerçekleri Ecmel'e anlatmak üzere yola çıkan Mine, Sadakat tarafından vurulması izleyicileri ekrana kilitledi. "Mine öldü mü, diziden ayrılıyor mu?" sorularına cevap aranıyor.

Mine öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir'de Mine karakterinin akıbeti merak konusu oldu - 1. Resim

MİNE ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILIYOR MU? 

Uzak Şehir'de iki sezondur Mine karakterini oynayan Mine Kılıç, Sadakat tarafından öldürülerek diziden ayrıldı.

Mine öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir'de Mine karakterinin akıbeti merak konusu oldu - 2. Resim

Uzak Şehir'den ayrılan Mine Kılıç, Instagram hesabı üzerinden setten kareler paylaşarak veda mesajı yayınladı.

Uzak Şehir'den ayrılan Mine Kılıç, Instagram hesabında setten kareler paylaşarak duygulandıran bir veda mesajı yayınladı.

“Bazı hikâyeler tamamlandığı yerde anlamını bulur. Tam vaktinde, gururla vedamı ederken; böyle şahane bir ekibin parçası olduğuma, eşlikçim olan herkese, her an’a ve zamana minnetle… Hepinize sonsuz teşekkürler.” ✨

Mine öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir'de Mine karakterinin akıbeti merak konusu oldu - 4. Resim

MİNE KILIÇ KİMDİR?

5 Kasım 1986, Mersin'de doğan Mine Kılıç, Şahika Tekand Studio Oyuncuları’nda oyunculuk ve Türker İnanoğlu Sinema ve Televizyon Eğitim Vakfı’nda ders aldı.

İlk olarak Oyun Bitti (2007) isimli dizi ile televizyon ekranlarında kamera önüne çıkan Mine Kılıç, sonrasında ise Al Yazmalım, Beni Böyle Sev, Beyaz Gece, Aile İşi, Bana Sevmeyi Anlat, 8. Gün ve son olarak da Ağlama Anne dizilerinde rol aldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dallas'ta silahlı saldırı! Birçok kişiyi yaralayan saldırgan intihar etti
