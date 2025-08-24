Muhtemel ilk 11'ler belli oldu! Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig 3. hafta deplasman maçında Kayserispor ile 59. kez karşı karşıya geliyor. Barış Alper Yılmaz'ın müsabakada forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Öte yandan, Kayserispor Galatasaray karşılaşmasında muhtemel ilk 11'ler belli oldu.

Peki, Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Taraftarlar ve futbolseverler tarafından araştırılıyor.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Kayserispor ile 24 Ağustos 2025 Pazar günü deplasmanda karşılaşıyor. Hakem Alper Akarsu'nun yöneteceği mücadelede ilk düdük saat 21.30'da çalacak.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakada ilk 11'ler henüz netleşmedi. Maçtaki muhtemel ilk 11'ler ise şöyle:

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Denswil, Carole, Ackah, Jung, Mane, Mendes, Cardoso, Opoku

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Jakobs, Osimhen

Hakkındaki transfer iddialarıyla son günlerde futbol gündeminden düşmeyen Barış Alper Yılmaz, Kayserispor Galatasaray maç kadrosunda yer almıyor.