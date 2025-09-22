Mustafa Erkut Ekinci kimdir, Sorgun Belediyesi hangi partide? İşte hayatı ve biyografisi...

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde belediye bakanı Mustafa Erkut Ekinci Milliyetçi Hareket Partisi (MHM) adayı olarak seçilmişti. Ancak bugün itibarıyla Ekinci, partisinden istifa etmiş ve belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edem edeceğini açıklamıştır. Mustafa Erkut Ekinci'nin hayatı ve siyasi kariyeri araştırılmaya başlandı.

MUSTAFA ERKUT EKİNCİ KİMDİR?

Mustafa Erkut Ekinci, 22 Haziran 1981 tarihinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

İlk, orta ve lise eğitimini Sorgun'da tamamladı. 2004 yılında Ömer Halisdemir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 23 Mayıs 2005 tarihinde Sorgun'da Ekinci Mühendislik Firması'nı kurarak profesyonel çalışma hayatına başladı. İyi derecede İngilizce bilmektedir, evli ve iki çocuk babasıdır.

MUSTAFA ERKUT'UN SİYASİ KARİYERİ

Mustafa Erkut Ekinci, genç yaşlardan itibaren aktif bir şekilde siyasi kariyerine başlamıştır;

1995-1999 yılları arasında Sorgun Ülkü Ocakları Lise Teşkilatı'nda çeşitli görevler üstlendi.

2000-2004 yılları arasında Niğde Üniversitesi Aksaray Mühendislik Fakültesi'nde Fakülte Başkanlığı yaptı ve Aksaray Ülkü

Ocakları'nda farklı görevlerde bulundu.

2005-2008 yılları arasında Sorgun Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini yürüttü.

2009 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Sorgun Belediye Meclis Üyesi seçildi.

2014 seçimlerinde bu göreve yeniden seçilerek hizmetlerini sürdürdü.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP adayı olarak Sorgun Belediye Başkanı seçildi. 2024 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Sorgun Belediye Başkanı seçilerek görevine devam etmektedir. 22 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla MHP üyeliğinden istifa etmiştir.

SORGUN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Yozgat Sorgun'un Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci partisinden istifa etti. Ekinci istifa gerekçesini, "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime, camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum" sözleri ile duyurdu.

Mensubu olduğum MHP üyeliğimden. Son günlerde yaşanan talihsiz olayların partime birlikte yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına istifa ediyorum. — Mustafa Erkut Ekinci (@m_erkutekinci)

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 31 Mart 2024 seçimlerinde MHP adayı olarak seçilmişti. Ancak 20 Eylül 2025'te yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.