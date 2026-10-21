Nusret Altınbaş kimdir? Fon soruşturmasında adı geçen Nusret Altınbaş 'ın özgeçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasının öne çıkan isimlerinden biri Atlas Portföy'ün sahibi olarak bilinen Nusret Altınbaş oldu. Nusret Altınbaş'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Peki, Nusret Altınbaş kimdir?

Kaydet a- | +A

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması genişletildi. Soruşturmanın öne çıkan isimlerinden biri Atlas Portföy'ün sahibi olarak bilinen Nusret Altınbaş oldu.

Nusret Altınbaş hakkında gözaltı kararı verilirken kardeşi İnan Altınbaş operasyon kapsamında yakalandı. Nusret Altınbaş'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

NUSRET ALTINBAŞ KİMDİR?

Nusret Altınbaş, Altınbaş ailesinin mücevherat ve kuyumculuk sektöründeki faaliyetleriyle tanınan iş insanlarından biridir. Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı holding bünyesindeki şirketlerden Assos'un Yönetim Kurulu Başkanı olan Nusret Altınbaş, kuyumcu bir babanın 6 oğlundan en küçüğü olarak dünyaya geldi. Merhum Mehmet Altınbaş’ın 1950’li yıllarda Gaziantep’te başladığı kuyumculuk işi, zaman içinde Türkiye’nin en önemli markalarından biri haline geldi, holdingleşti. Nusret Altınbaş, Altınbaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda holding bünyesindeki şirketlerden Assos’un Yönetim Kurulu Başkanı. Altınbaş Holding; bugün aralarında mücevheratın da bulunduğu enerji, finans ve lojistik alanlarında hizmet veriyor.

Nusret Altınbaş, 11 yaşında ailesiyle birlikte Kıbrıs’a taşındı. Mesleğin sır sayılan inceliklerini ve mücevher sanatının mucizelerini keşfederek büyüdü. "15 yıl kadar Almanya ’da yaşayan Altınbaş verdiği bir röportajda " Almanya’da da bir evimiz var, Köln’de. 15 yıl orada yaşadığımız için bir ayağımız hep orada. " ifadelerini kullanmıştı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala