Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Öğretmen adayları sonuçlarını MEB'in resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Sözlü sınavda sorular, elektronik kura yönetimiyle belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adayların alanına ait bir dersin işlenişi, çalışmaların nasıl yapılacağı ve genel kültür, eğitim bilimleri başlıklı sorular sorulmuştu. Sonuçların açıklanmasının ardından atama süreci Kasım ayında tamamlanacak.

ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen ataması mülakat sonuçlarının bugün erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmazken sonuçların en geç saat 22.00’a kadar paylaşılacağı tahmin ediliyor.

Öğretmen ataması mülakat sonuçları, e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden direkt olarak sorgulama ekranına gidebilirler. Ayrıca MEB tarafından açıklanan takvime göre adaylar sözlü sınav sonuçlarına itiraz edebilecekler.



MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI SORGULA