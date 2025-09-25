Okullarda ocak tatili ne zaman? 2026 sömestr tatili günleri araştırılıyor

Öğrenciler ocak tatiline gözünü çevirdi. Tatil planı yapanlar var, okulların ne zaman ara tatile gireceği daha şimdiden araştırılmaya başlandı. Okullar 8 Eylül'de açıklanmıştı, MEB'in takvimine göre birinci dönem ara tatili ise 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Akıllarda ise ocak tatili var, peki yarıyıl tatili ne zaman, 2026 sömestr tatil günleri belli mi? İşte ayrıntılar...

OKULLARDA YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? (2026 SÖMESTIR TATİLİ TARHİLERİ)

2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde Sömestr (Yarıyıl) tatili 19-30 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler karnelerini ise 16 Ocak Cuma günü alacak ve 15 günlük tatilleri başlayacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönemin başlangıç tarihi ise 2 Şubat Pazartesi günü olacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili, 6-10 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak.

2026 YILINDA OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri ise yeni yılda okulların ne zaman kapanacağı oldu. MEB'in takviminde okulların 19 Haziran 2026'da kapanacağı yer aldı.