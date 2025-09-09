Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Osimhen kaç hafta yok?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Osimhen kaç hafta yok?
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanmıştı. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsünün sahalara ne zaman döneceği merak edilirken ilk açıklama kulüp tarafından yapıldı.

Victor Osimhen, 2026 FIFA Dünya Kupası (FIFA 2026) Afrika Elemeleri C Grubu 7. maçında Ruanda karşısında maça ilk 11'de başladı.

​Galatasaray'ın yıldız golcü, karşılaşmanın 35. dakikasında sakatlanarak yerini Cyriel Dessers'e bıraktı. Peki, Osimhen kaç hafta yok? İşte sağlık durumuna ilişkin tüm ayrıntılar...

OSİMHEN KAÇ HAFTA YOK?

Osimhen 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacaktır. 

İstanbul'a gelir gelmez MR'ı çekilen Osimhen'in durumu belli oldu. Galatasaray Osimhen'in MR sonucu hakkında açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

''Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır.''

OSİMHEN HANGİ MAÇLARDA OYNAYAMAYACAK?

26 yaşındaki Nijeryalı gölcü Osimhen sağlık sorunları nedeniyle Eyüpspor-Frankfurt-Konya ve Alanyaspor maçlarında oynaması mümkün gözükmüyor.

AYAK BİLEĞİ BAĞLARINDA GERİLME VE KANAMA KAÇ HAFTADA İYİLEŞİR?

Ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama iyi bakılması durumunda 2-3 haftada iyileşir. Doku kendisinin bu süreçte yeniler. Ancak kişiye göre bu süre değişebilir.

Galatasaray'a yeni transfer olan Osimhen'in iyileşme sürecinin 1 veya 1.5 ayı bulabileceği belirtiliyor. 

