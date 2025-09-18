Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi açılış haftasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde Victor Osimhen'in son durumu merak edilirken, "Osimhen sakat mı, Eintracht Frankfurt maçında oynayacak mı?" soruları araştırılmaya devam ediyor.

OSİMHEN SAKAT MI, EİNTRACHT FRANKFURT MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi açılış maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. 18 Eylül 2025 Perşembe akşamı Deutsche Bank Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada ilk düdük saat 22.00'de çalacak. Bonservisine 75 milyon avro ödenen 26 yaşındaki yıldız futbolcu Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Eintracht Frankfurt maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY'IN FRANKFURT MAÇI KADROSU

Kaleci: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen.

Savunma: Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Wilfried Singo, Arda Ünay.

Orta saha: İlkay Gündoğan, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yusuf Demir, Mario Lemina.

Forvet: Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz.