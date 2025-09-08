Osimhen sezonu kapattı mı, ne zaman dönecek? Galatasaray taraftarının gözü bu haberde

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen milli maçta sakatlandı. Hem yönetim hem de taraftar Osimhen'in sakatlığı sonrası şaşkına döndü. Yıldız futbolcunun son sağlık durumu da merak konusu oldu. Nijerya - Ruanda maçında sakatlanan Victor Osimhen sezonu kapattı mı? diye merak ediliyor. Peki Victor Osimhen'in sakatlığı ne kadar sürecek? İşte detaylar...

OSİMHEN NASIL SAKATLANDI?

Nijerya Milli Takımı'nda forma giyen futbolcu Victor Osimhen, Ruanda maçına ilk 11'de çıkmıştı. Osimhen, maçın 36. dakikasında ceza sahası çizgisinin sağında rakibinin yaptığı faul sonrası yere yığıldı. Sahada uzun süre acı çeken Osimhen maça devam edemedi.

OSİMHEN SEZONU KAPATTI MI?

Galatasaray taraftarı Victor Osimhen'in son sağlık durumunu araştırıyor. Yıldız futbolcunun son durumu ne? Son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, konuğu olduğu bir televizyon programında Osimhen'in sağlık durumu ile ilgili konuşmuştu. Afrika'ya giden sarı-kırmızılı milli oyuncular için zaman zaman korku duyduklarını belirten Buruk, "Oradaki saha şartları ve rakiplerin sertliği bizim için korku oluşturuyor. Bu korkumuz Osimhen ile başımıza geldi. Ona ulaştık. Ayağında bir ağrı varmış. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Kulüp doktorumuz Yener İnce, milli takım doktorlarına ulaştı. Mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirtip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Ağrısı var. Kulüp olarak aksiyon aldık. Gerekirse Osimhen'i buraya getirmek istiyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi de yaklaştı. Bizim için önemli bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.

OSİMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?

Victor Osimhen'in ne zaman sahalara döneceği henüz belli değil, gelen son bilgiler arasında ağrısının sürdüğü yer aldı.