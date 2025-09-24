Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > OSKİ su kesintisi sorgulama! 24 Eylül Ordu'da sular saat kaçta gelecek?

OSKİ su kesintisi sorgulama! 24 Eylül Ordu'da sular saat kaçta gelecek?

- Güncelleme:
OSKİ su kesintisi sorgulama! 24 Eylül Ordu&#039;da sular saat kaçta gelecek?
Ordu'da meydana gelen su kesintisi sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini sorgulamaya başladı. Peki, 24 Eylül Ordu'da sular ne zaman gelecek? İşte OSKİ tarafından paylaşılan detaylar...

İçmesuyu şebeke hattı ve ana şebeke arızası kapsamında Ordu'nun ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Ordu Su ve Kanalizasyon İşleri (OSKİ), bugün gerçekleşen su kesintisi hakkında da bilgilendirmede bulunuyor. "24 Eylül Ordu'da sular saat kaçta gelecek?" sorusuna cevap aranıyor.

OSKİ su kesintisi sorgulama! 24 Eylül Ordu'da sular saat kaçta gelecek? - 1. Resim

24 EYLÜL ORDU'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

24 Eylül 2025 Çarşamba günü Ordu'nun Fatsa, Ünye ve Altınordu'da su kesintisi yaşanıyor. Sular sırasıyla 17:00, 18:00 ve 15:00'da gelecektir.

OSKİ tarafından yapılan açıklamada, İçmesuyu şebeke hattı ve ana şebeke arızası sebebiyle su kesintisi yaşanıyor.

OSKİ su kesintisi sorgulama! 24 Eylül Ordu'da sular saat kaçta gelecek? - 2. Resim

OSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

BaşlangıçBitişNedeniEtkilenen Yerler
24 Eylül 13:0024 Eylül 17:00İçmesuyu şebeke hattı arızasıFatsa / Ayazlı Mah. /
24 Eylül 10:3024 Eylül 18:00Ana şebeke arızasıÜnye / Bayramca Mah. / Ünye / İpekyolu Mah. / Ünye / Fevzi Çakmak Mah. / Ünye / Gürecülü Mah. / Ünye / Nuriye Mah. /
24 Eylül 11:0024 Eylül 15:00Ana Şebeke ArızasıAltınordu / Nizamettin Mah. /

Kaynak: Türkiye Gazetesi

