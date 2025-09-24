OSKİ su kesintisi sorgulama! 24 Eylül Ordu'da sular saat kaçta gelecek?
Güncelleme:
Ordu'da meydana gelen su kesintisi sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini sorgulamaya başladı. Peki, 24 Eylül Ordu'da sular ne zaman gelecek? İşte OSKİ tarafından paylaşılan detaylar...
İçmesuyu şebeke hattı ve ana şebeke arızası kapsamında Ordu'nun ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Ordu Su ve Kanalizasyon İşleri (OSKİ), bugün gerçekleşen su kesintisi hakkında da bilgilendirmede bulunuyor. "24 Eylül Ordu'da sular saat kaçta gelecek?" sorusuna cevap aranıyor.
24 EYLÜL ORDU'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?
24 Eylül 2025 Çarşamba günü Ordu'nun Fatsa, Ünye ve Altınordu'da su kesintisi yaşanıyor. Sular sırasıyla 17:00, 18:00 ve 15:00'da gelecektir.
OSKİ tarafından yapılan açıklamada, İçmesuyu şebeke hattı ve ana şebeke arızası sebebiyle su kesintisi yaşanıyor.
OSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA
|Başlangıç
|Bitiş
|Nedeni
|Etkilenen Yerler
|24 Eylül 13:00
|24 Eylül 17:00
|İçmesuyu şebeke hattı arızası
|Fatsa / Ayazlı Mah. /
|24 Eylül 10:30
|24 Eylül 18:00
|Ana şebeke arızası
|Ünye / Bayramca Mah. / Ünye / İpekyolu Mah. / Ünye / Fevzi Çakmak Mah. / Ünye / Gürecülü Mah. / Ünye / Nuriye Mah. /
|24 Eylül 11:00
|24 Eylül 15:00
|Ana Şebeke Arızası
|Altınordu / Nizamettin Mah. /
