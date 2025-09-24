OSKİ su kesintisi sorgulama! 24 Eylül Ordu'da sular saat kaçta gelecek?

İçmesuyu şebeke hattı ve ana şebeke arızası kapsamında Ordu'nun ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Ordu Su ve Kanalizasyon İşleri (OSKİ), bugün gerçekleşen su kesintisi hakkında da bilgilendirmede bulunuyor. "24 Eylül Ordu'da sular saat kaçta gelecek?" sorusuna cevap aranıyor.

24 EYLÜL ORDU'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

24 Eylül 2025 Çarşamba günü Ordu'nun Fatsa, Ünye ve Altınordu'da su kesintisi yaşanıyor. Sular sırasıyla 17:00, 18:00 ve 15:00'da gelecektir.

OSKİ tarafından yapılan açıklamada, İçmesuyu şebeke hattı ve ana şebeke arızası sebebiyle su kesintisi yaşanıyor.