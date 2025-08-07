Pazarlarda POS cihazı zorunlu mu, POS cihazı zorunluluğu ne zaman geçerli olacak?

Artık tüketiciler sadece nakit değil, banka veya kredi kartlarıyla da gönül rahatlığıyla pazarlarda alışveriş yapabilecek. Yeni POS cihazı düzenlemesi hem vatandaşlara hem de pazarcı esnafına büyük kolaylık sunacak. Peki, Pazarlarda POS cihazı zorunluluğu ne zaman yürürlüğe giriyor?

PAZARLARDA POS CİHAZI ZORUNLU MU?

Türkiye genelindeki semt pazarlarında ödeme alışkanlıklarını değiştirecek yeni bir uygulama hayata geçiyor. Artık pazarlarda yalnızca nakit ödeme dönemi sona eriyor. Hükümetin aldığı kararla birlikte, pazarcı esnafı için POS cihazı kullanımı zorunlu hale getirildi.

Pazarlarda yaşanan “nakit yok” sıkıntısına çözüm getirecek olan uygulama sayesinde, alışveriş yapanlar banka ya da kredi kartlarıyla ödemelerini gerçekleştirebilecek. Böylece özellikle yanında nakit taşımayan vatandaşlar için ciddi bir kolaylık sunulacak.

Nakit taşıma zorunluluğunun ortadan kalkması, esnaf açısından güvenliği artıracak ve işlem kayıtlarının şeffaf şekilde tutulmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, pazarcılar için yüksek komisyon oranlarının düşürülmesi konusunda bankalarla uzlaşmaya varıldığı, böylece uygulamanın esnaf üzerinde maddi yük oluşturmayacağı ifade ediliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı da süreci daha sağlıklı yürütebilmek adına ek önlemler aldı. Pazarcılar sadece kendi adlarına kayıtlı olan POS cihazlarını kullanabilecek, başka mükelleflere ait cihazlarla işlem yapılmasına izin verilmeyecek.

POS CİHAZI ZORUNLULUĞU NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Pazarlarda POS cihazı zorunluluğu 15 Ağustos 2025 tarihinde resmen yürürlüğe giriyor. Belirtilen tarihten itibaren, Türkiye genelindeki tüm pazarcı esnafı POS cihazı bulundurmakla yükümlü olacak.

Uygulama, yalnızca perakende satış yapanları kapsayacak; basit usule tabi olanlar ve toptancılar gibi bazı gruplar bu yükümlülük dışında tutulacak. Kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla, POS cihazı kullanımının kapsamı net sınırlarla çizildi ve bu konuda denetimler artırılacak.