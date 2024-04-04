POMEM başvuru takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı! 4 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de bugün

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Nisan 2024 01:01 - Güncelleme: 4 Nisan 2024 01:01 - Güncelleme:

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4 Nisan 2024 Resmi Gazete atama kararları merak ediliyor. 4 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete kararları neler, atama var mı soruları araştırılıyor. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte detaylar...