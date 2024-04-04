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Haberler > Haberler > POMEM başvuru takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı! 4 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de bugün

POMEM başvuru takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı! 4 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de bugün

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
POMEM başvuru takvimi Resmi Gazete&#039;de yayımlandı! 4 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete&#039;de bugün

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

4 Nisan 2024 Resmi Gazete atama kararları merak ediliyor. 4 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete kararları neler, atama var mı soruları araştırılıyor. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte detaylar...

Resmi Gazetede bugün atama kararları ne oldu sorusu gündeme geldi. 4 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete kararları belli oldu. 

4 NİSAN 2024 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2024 Tarihli ve E: 2023/63, K: 2024/15 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2024/19, K: 2024/23 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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