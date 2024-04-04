POMEM başvuru takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı! 4 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de bugün
Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
4 Nisan 2024 Resmi Gazete atama kararları merak ediliyor. 4 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete kararları neler, atama var mı soruları araştırılıyor. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte detaylar...
Resmi Gazetede bugün atama kararları ne oldu sorusu gündeme geldi. 4 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete kararları belli oldu.
4 NİSAN 2024 TARİHLİ RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
İLÂN BÖLÜMÜ
Düzenleyen: Kübra Çelepi - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi