İçişleri Bakanlığı personel alacak! 3 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de bugün
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3 Nisan 2024 Resmi Gazete atama kararları nasıl merak ediliyor. 3 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete kararları neler, atama var mı soruları araştırılıyor. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Nisan Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazetede bugün atama kararları ne oldu sorusu gündeme geldi. 3 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete kararları belli oldu.
3 NİSAN 2024 TARİHLİ RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– İl Afet ve Acil Durum Uzmanlığı Yönetmeliği
–– Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 02/04/2024 Tarihli ve 2024/ÖİB-K-01, 02, 03, 04, 05 ve 06 Sayılı Kararları
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2024 Tarihli ve E: 2023/162, K: 2024/20 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2023/100, K: 2024/32 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/161, K: 2024/53 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/191, K: 2024/58 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Kaynak: Türkiye Gazetesi