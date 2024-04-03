İçişleri Bakanlığı personel alacak! 3 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de bugün

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Nisan 2024 00:54 - Güncelleme: 3 Nisan 2024 00:54 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

3 Nisan 2024 Resmi Gazete atama kararları nasıl merak ediliyor. 3 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete kararları neler, atama var mı soruları araştırılıyor. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Nisan Resmi Gazete kararları.