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Haberler > Haberler > Resmi Gazete kararları yayımlandı! 2 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete kararları yayımlandı! 2 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de bugün

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Resmi Gazete kararları yayımlandı! 2 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete&#039;de bugün

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2 Nisan 2024 Resmi Gazete atama kararları nasıl merak ediliyor. 2 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete kararları neler, atama var mı soruları araştırılıyor. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte detaylar...

Resmi Gazetede bugün atama kararları ne oldu sorusu gündeme geldi. 2 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete kararları belli oldu. 

2 NİSAN 2024 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Sıfır Atık ile İlgili 2024/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/14)

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 23/1/2024 Tarihli ve E: 2023/156, K: 2024/19 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/49, K: 2024/54 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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