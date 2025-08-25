Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara kimdir?

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara kimdir?

- Güncelleme:
Haberler

Geçen sene eksi netle fizik bölümünü kazanan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, bu sene yapay zekadan aldığı tavsiyelerle YKS’ye girerek bir vakıf üniversitesinde İngilizce psikoloji bölümüne yerleşti. Peki, Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara kimdir? İşte tüm ayrıntılar...

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, yapay zekadan aldığı taktiklerle YKS'de bir vakıf üniversitesinde İngilizce psikoloji bölümünü kazandığını açıkladı. 

Bu haber kısa süre içinde kamuoyunun dikkatini çekerken "Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara kimdir?" sorusu yeniden gündeme geldi. 

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara kimdir? - 1. Resim

PROF. DR. BEHÇET YALIN ÖZKARA KİMDİR?

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, yapay zekadan aldığı taktiklerle sallayarak girdiği YKS sonucunda kazandığı bölümü açıklamasıyla gündeme geldi.

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme bölümünde Doçent Doktor olarak çalıştığı bilinmektedir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F işletme bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Yüksek lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesinde, doktora öğrenimini ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde tamamladı.

Doktora çalışmaları esnasında Seul Hanyang Üniversitesinde, doktora sonrası araştırmaları sırasında da Massachusetts Üniversitesi ve Michigan Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

