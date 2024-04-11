Ramazan Bayramı kutlama mesajı... 2024 en yeni uzun ve kısa bayram tebrik mesajları

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan-ı Şerif sona erdi. Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan itibarıyla başladı. Her bayram aynı heyecanla bekleniyor ve aynı sevinçle yaşanmaya devam ediyor. Bayramı bayram yapan sevdiklerimizle birlikte olmak ve bu coşkuyu paylaşmaktır. Bayram sevincini paylaşmak isteyen Müslümanlar Ramazan Bayramı sms mesaj örnekleri 2024 sorgulaması yapıyor. Ramazan Bayramı kutlama, tebrik mesajları ve sözleri haberimizde... Şirketler için bayram mesajları 2024

Ayetli, hadisli, dualı, kısa Ramazan Bayramı mesajları, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bayram tatilinin neşesini sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için işte 2024 Ramazan Bayramı mesajları... Şirketler için bayram mesajları 2024

ANNEYE BABAYA KARDEŞE EŞE BAYRAM MESAJLARI 2024

İyi bayramlar ve bayramınız mübarek olsun yazılı bayram mesajları şöyle;

Allah'ım! Sen bu mübarek Ramazan ayının suyu hürmetine dualarımızı kabul et, günahlarımızı affet, bayramımızı mübarek eyle, âmin. Tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun.

Allah'ım! Sen bu mübarek Ramazan ayının suyu hürmetine dualarımızı kabul et, günahlarımızı affet, bayramımızı mübarek eyle, âmin. Tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun.

Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve hoşgörü dolu günler geçirmenizi dilerim. Hayırlı bayramlar!

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Bayramlar dileğiyle.

Sizin ve sevdiklerinizin bayramını en içten dualarımla kutlarım. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Hayat yaşamayı, dostluk paylaşmayı, özel günler ise hatırlamayı bilenler için vardır. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

ŞİRKETLER İÇİN BAYRAM MESAJLARI 2024

Ramazan Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekanınız tahtlı, ömrünüz bahtlı, yuvanız bereketli olsun.

Neşe, huzur, bereket, güzellik, birlik ve beraberlik dolu; her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyor; büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. İyi Bayramlar.

Bu bayramda ilk dileğimiz sağlık, sonrası ise umut. Hep birlikte göreceğimiz nice neşeli ve mutlu bayramlar dileğiyle…

Tüm dünyanın içinde bulunduğu bu zor günlere rağmen mübarek Ramazan Bayramı’nın manevi ikliminde huzur bulacağımıza inanıyorum. Şimdi zaman umudumuzu tazeleme, günahlarımızı affettirme zamanı. Ailenizle geçireceğiniz huzurlu ve neşeli bayramlar diliyorum, Ramazan Bayramınız mübarek olsun.