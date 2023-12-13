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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Hanuka Bayramı mesajı
    Hanuka Bayramı, Yahudiler, Erdoğan

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahudiler tarafından her yıl bu zamanlarda kutlanılan Hanuka Bayramı'na yönelik bir tebrik mesajı yayınlandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hanuka Bayramı'na yönelik bir tebrik mesajı yayınlandı.

    Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;

    "Musevilik inancına mensup tüm vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyorum.

    Dil, inanç ve ırk temelinde her türlü ayrımcılığı reddeden hoşgörü anlayışı, köklü tarihimizin ve medeniyetimizin bizlere bıraktığı en değerli miraslardan biridir.

    Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı inançlara ve kimliklere yönelik tahammülsüzlüğün arttığı günümüzde, her türlü ayrımcılığın karşısında durarak, bu değerlerimize sahip çıkmaya büyük önem veriyoruz.

    Tüm vatandaşlarımızın inançlarını özgürce yaşamaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da devletimizin güvencesi altında olmayı sürdürecektir.

    Bu düşüncelerle toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, esenlikler diliyorum."

                       

     


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