Rapçi Azize öldü mü? Rapçi Azize TikTok videoları ve danslarıyla tanınıyordu

Sosyal medyada Rapçi Azize öldü mü? sorusu gündeme geldi. Rapçi Azize, TikTok videoları ve danslarıyla tanınırlığını arttırmıştır.

Kütahya’nın sosyal medya fenomeni Rapçi Azize hakkında öldü iddiaları gündeme geldi. Sosyal medyada dikkat çeken isimlerden biri olan Rapçi Azize hakkında “Rapçi Azize öldü mü?” iddiaları sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Bu iddiaların doğru olup olmadığı ise takipçileri tarafından araştırışmaya başladı.

RAPÇİ AZİZE ÖLDÜ MÜ?

Rapçi Azize öldüğüne dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kütahyalı Rapçi Azize, TikTok paylaşımları ve renkli kişiliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Zafer Meydanı Çinili Vazo önünde çektiği videolarla tanınan Azize, müzik eşliğinde yaptığı danslarla sosyal medyada fenomen haline geldi. TikTok yedek hesabında 293,7 bin takipçisi bulunan Azize, birçok videosu vardır.

RAPÇİ AZİZE KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Rapçi Azize'nin gerçek ismi ve yaşı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Rapçi Azize, TikTok platformunda ‘Azize’ ismini kullanmaktadır. 54 yaşında olduğu tahmin edilen Azize Teyze, TikTok’ta rap müziğe eşlik ederek kendine özgü danslarla takipçilerine video paylaşmaktadır.

Kütahya doğumlu olduğu bilinen Azize, özellikle ilginç dansları ve paylaşımlarıyla öne çıkmıştır.

RAPÇİ AZİZE ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada "Rapçi Azize öldü mü?" sorusu araştırılmaya başlasa da Azize’nin ölümüne ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Şu anda Rapçi Azize sağlıklı şekilde paylaşımlarına devam etmektedir.