Real Madrid-Manchester City maçı 3-3'lük eşitlikle sona erdi

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Nisan 2024 23:24 - Güncelleme: 10 Nisan 2024 01:35 - Güncelleme:

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Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid kendi evinde Manchester City’i konuk ediyor. Maçta ilk yarı Real Madrid’in 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Taraftarlar Real Madrid-Manchester City maçı kaç kaç, bitti mi merak ediyor. İşte Real Madrid Manchester City maçında golleri atan futbolcular ve maça ilişkin detaylar…