Real Madrid-Manchester City maçı 3-3'lük eşitlikle sona erdi
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid kendi evinde Manchester City’i konuk ediyor. Maçta ilk yarı Real Madrid’in 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Taraftarlar Real Madrid-Manchester City maçı kaç kaç, bitti mi merak ediyor. İşte Real Madrid Manchester City maçında golleri atan futbolcular ve maça ilişkin detaylar…
Real Madrid-Manchester City maçı kaç kaç, golleri kimler attı? Real Madrid Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City’i konuk ediyor.
REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI KAÇ KAÇ, BİTTİ Mİ?
Real Madrid - Manchester City maçı 3-3'lük eşitlikle sona erdi Real Madrid’in gollerini 12. dakikada Dias kendi kalesine, 14. dakikada Rodrygo ve 79. dakikada Valverde attı. Manchester City’nin gollerini ise 2. dakikada Silva, 66. dakikada Foden ve 71. dakikada Josko Gvardiol kaydetti.
REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI SONA ERDİ
Real Madrid - Manchester City maçı bu akşam saat 22.00’de başladı. Maç Real Madrid’in sahası Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynandı.
Real Madrid - Manchester City maçında Fransız hakem François Letexier düdük çaldı.
Real Madrid - Manchester City maçının 11’leri şu şekildedir:
Real Madrid’in 11’i: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Tchouameni, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Vini, Bellingham, Rodrygo.
Manchester City’nin 11’i: Ortega Moreno, Akanji, Stones, Dias, Gvardiol, Rodri, Kovacic, Bernardo, Foden, Grealish, Haaland.
Kaynak: Türkiye Gazetesi