Arsenal ile Bayern Münih yenişemedi | UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor. İngiliz devi Arsenal, evinde ağırladığı Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşaması maçları bu akşam başladı.

Real Madrid, evinde Manchester City ile karşılaşırken, Arsenal, Bayern Münih ile kozlarını paylaştı.

İngiltere'de oynanan ilk maçta kazanan çıkmadı ve skor 2-2 sona erdi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Arsenal, 12. dakikada Saka ile öne geçti. Bu golden tam 6 dakika sonra Serge Gnarby skora dengeyi getirdi. Bu dakikadan itibaren baskısını artıran Bayern Münih, 32. dakikada Harry Kane'in penaltıdan attığı golle soyunma odasına önde gitti.

İkinci yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta 76. dakikada Trossard sahneye çıktı. Belçikalı futbolcu, Gabriel Jesus'un pasında topu ağlara gönderdi ve skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih, Arsenal'i 17 Nisan'da sahasında konuk edecek.

ARSENAL 2 - 2 BAYERN MÜNİH ÖZET

8' Bayern Münih'te Alphonso Davies sarı kart görerek rövanş maçında cezalı duruma düştü.

12' Arsenal'de ceza sahası içinde topla buluşan Bukayo Saka, sol ayağının içiyle yaptığı vuruşta Neuer'i mağlup etti: 1-0

18' Bayern Münih'in hızlı atağında Gnarby topu ağlara gönderdi: 1-1

32' Topu Arsenal ceza sahasına kadar müthiş getiren Sane, Saliba'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve Bayern Münih penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Harry Kane, Bayern Münih'i öne geçirdi: 1-2

76' Trossard, Gabriel Jesus'un enfes asistinde topu ağlarla buluşturdu: 2-2

90' Maç 2-2 bitti.

ARSENAL - BAYERN MÜNİH İLK 11'LER

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Jorginho, Odegaard, Rice, Saka, Havertz, Martinelli

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, de Ligt, Dier, Davies, Laimer, Goretzka, Sane, Musiala, Gnabry, Kane