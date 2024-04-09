Tarihte bir ilk! Real Madrid resmi başvuruyu yaptı UEFA kabul etti! Santiago Bernabeu kapanıyor
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'i ağırlayacak olan Real Madrid'den tarihi bir başvuru geldi. Madrid, bu gece oynanacak maç öncesi Santiago Bernabeu Stadyumu'nu kapatmak için talepte bulundu ve talebi kabul gördü.
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Manchester City maçı öncesi tarihe geçen bir talepte bulundu. UEFA'ya başvuran bulunan eflatun-beyazlıların bu talebi, UEFA'dan kabul gördü.
STADYUM KAPANIYOR
İspanyol devi, bu gece oynayacakları maç öncesi Santiago Bernabeu Stadyumu'nun üstünün kapatılması için UEFA'ya resmi başvuru yaptı.
Stadyumdaki tezahüratların desibelini artırmak ve sesin dağılmamasını sağlayarak daha güçlü bir atmosfer amaçlayan Madrid'in bu başvurusu UEFA tarafından kabul edildi.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor