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Tarihte bir ilk! Real Madrid resmi başvuruyu yaptı UEFA kabul etti! Santiago Bernabeu kapanıyor

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Tarihte bir ilk! Real Madrid resmi başvuruyu yaptı UEFA kabul etti! Santiago Bernabeu kapanıyor

Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'i ağırlayacak olan Real Madrid'den tarihi bir başvuru geldi. Madrid, bu gece oynanacak maç öncesi Santiago Bernabeu Stadyumu'nu kapatmak için talepte bulundu ve talebi kabul gördü.

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Manchester City maçı öncesi tarihe geçen bir talepte bulundu. UEFA'ya başvuran bulunan eflatun-beyazlıların bu talebi, UEFA'dan kabul gördü. 

STADYUM KAPANIYOR

İspanyol devi, bu gece oynayacakları maç öncesi Santiago Bernabeu Stadyumu'nun üstünün kapatılması için UEFA'ya resmi başvuru yaptı.

Tarihte bir ilk! Real Madrid resmi başvuruyu yaptı UEFA kabul etti! Santiago Bernabeu kapanıyor - 1. Resim

Stadyumdaki tezahüratların desibelini artırmak ve sesin dağılmamasını sağlayarak daha güçlü bir atmosfer amaçlayan Madrid'in bu başvurusu UEFA tarafından kabul edildi. 

Tarihte bir ilk! Real Madrid resmi başvuruyu yaptı UEFA kabul etti! Santiago Bernabeu kapanıyor - 2. Resim

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