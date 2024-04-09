Tarihte bir ilk! Real Madrid resmi başvuruyu yaptı UEFA kabul etti! Santiago Bernabeu kapanıyor

Düzenleyen: Songül Soysal 9 Nisan 2024 14:59 - Güncelleme: 9 Nisan 2024 14:59 - Güncelleme:

Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'i ağırlayacak olan Real Madrid'den tarihi bir başvuru geldi. Madrid, bu gece oynanacak maç öncesi Santiago Bernabeu Stadyumu'nu kapatmak için talepte bulundu ve talebi kabul gördü.