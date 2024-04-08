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Haberler > Spor > Liverpool hocasını buldu! Şampiyonluğa koşan hocayla anlaşma yakın

Liverpool hocasını buldu! Şampiyonluğa koşan hocayla anlaşma yakın

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Liverpool hocasını buldu! Şampiyonluğa koşan hocayla anlaşma yakın

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Liverpool, yeni hocasını Portekiz'de buldu. Kırmızılar, Sporting Lizbon'un hocası Ruben Amorim'e imza attırmaya çok yaklaştı.

Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılacak Jurgen Kloop'un yerine hoca arayışlarını sürdürüyor. Premier Lig devinde koltuğa oturacak yeni hoca için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Pedro Sepulveda'nın haberine göre; Liverpool, Sporting'in teknik direktörü Ruben Amorim'e 3 yıllık sözleşme teklif etti. Haberde tarafların finansal şartlarda anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Liverpool hocasını buldu! Şampiyonluğa koşan hocayla anlaşma yakın - 1. Resim

NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ

Sporting ile Portekiz Ligi'nde şampiyonluğa koşan 39 yaşındaki teknik direktör Ruben Amorim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili olarak, "Gelecek sezon Sporting'de kalacağımı garanti edemem. Bunu Xabi Alonso'nun söylediği gibi söyleyemem. Geleceğimi tartışmak için zamanımız var, bunu doğru zamanda yapacağız. Şimdi şampiyonluklar kazanmaya odaklanalım ve sonra ne olacağını göreceğiz." demişti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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