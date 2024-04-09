Terör örgütü DAEŞ'ten Şampiyonlar Ligi maçları öncesi "Hepsini öldür" tehdidi! 4 stadyumu hedef gösterdi

Düzenleyen: Songül Soysal 9 Nisan 2024 14:30 - Güncelleme: 9 Nisan 2024 14:30 - Güncelleme:

Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'den çeyrek final heyecanı başlıyor. Ancak terör örgütü DAEŞ'in, çeyrek finallere ev sahipliği yapacak olan 4 stadyuma yönelik tehdit mesajı yayınlaması, teyakkuza geçirdi. Yapılan paylaşımında "Hepsini öldür" ifadeleri yer aldı. İşte detaylar...