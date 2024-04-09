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Haberler > Spor > Terör örgütü DAEŞ'ten Şampiyonlar Ligi maçları öncesi "Hepsini öldür" tehdidi! 4 stadyumu hedef gösterdi

Terör örgütü DAEŞ'ten Şampiyonlar Ligi maçları öncesi "Hepsini öldür" tehdidi! 4 stadyumu hedef gösterdi

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Terör örgütü DAEŞ&#039;ten Şampiyonlar Ligi maçları öncesi &quot;Hepsini öldür&quot; tehdidi! 4 stadyumu hedef gösterdi

Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'den çeyrek final heyecanı başlıyor. Ancak terör örgütü DAEŞ'in, çeyrek finallere ev sahipliği yapacak olan 4 stadyuma yönelik tehdit mesajı yayınlaması, teyakkuza geçirdi. Yapılan paylaşımında "Hepsini öldür" ifadeleri yer aldı. İşte detaylar...

Terör örgütü DAEŞ, Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinin oynanacağı 4 stadyumu "Hepsini öldür" diyerek tehdit etti. DAEŞ'in paylaşımında Parc des Princes, Santiago Bernabeu, Metropolitan ve Emirates Stadyumları hedef alındı.

Terör örgütü DAEŞ'ten Şampiyonlar Ligi maçları öncesi

GÜVENLİK ARTIRILDI

Yayınlanan bu mesaj sonrası Madrid hükümeti Real Madrid-Manchester City ve Atletico Madrid-Borussia Dortmund maçları için güvenlik prosedürünü devreye soktu. Şiddetle Mücadele Komisyonu, stadyumları yüksek riskli ilan etti. Bu doğrultuda müsabakalar sırasında 3 binden fazla güvenlik görevlisi görev alacak. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI İSE ŞU ŞEKİLDE;

Bugün:

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

10 Nisan Çarşamba:

Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

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