Terör örgütü DAEŞ'ten Şampiyonlar Ligi maçları öncesi "Hepsini öldür" tehdidi! 4 stadyumu hedef gösterdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'den çeyrek final heyecanı başlıyor. Ancak terör örgütü DAEŞ'in, çeyrek finallere ev sahipliği yapacak olan 4 stadyuma yönelik tehdit mesajı yayınlaması, teyakkuza geçirdi. Yapılan paylaşımında "Hepsini öldür" ifadeleri yer aldı. İşte detaylar...
Terör örgütü DAEŞ, Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinin oynanacağı 4 stadyumu "Hepsini öldür" diyerek tehdit etti. DAEŞ'in paylaşımında Parc des Princes, Santiago Bernabeu, Metropolitan ve Emirates Stadyumları hedef alındı.
GÜVENLİK ARTIRILDI
Yayınlanan bu mesaj sonrası Madrid hükümeti Real Madrid-Manchester City ve Atletico Madrid-Borussia Dortmund maçları için güvenlik prosedürünü devreye soktu. Şiddetle Mücadele Komisyonu, stadyumları yüksek riskli ilan etti. Bu doğrultuda müsabakalar sırasında 3 binden fazla güvenlik görevlisi görev alacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI İSE ŞU ŞEKİLDE;
Bugün:
Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
10 Nisan Çarşamba:
Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)
Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)