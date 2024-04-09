Bayern Münih 6 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Nisan 2024 15:30 - Güncelleme: 9 Nisan 2024 15:31 - Güncelleme:

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Bayern Münih kaç kere Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bu akşam Arsenal ile karşılaşacak olsan Bayern Münih üst üste kaçıncı şampiyonluk aldı? Şampiyonlar Ligi şampiyonu en çok kim oldu? İşte detaylar...