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Bayern Münih 6 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bayern Münih 6 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayern Münih kaç kere Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bu akşam Arsenal ile karşılaşacak olsan Bayern Münih üst üste kaçıncı şampiyonluk aldı? Şampiyonlar Ligi şampiyonu en çok kim oldu? İşte detaylar...

Bayern Münih kaç kez Şampiyonlar Ligi kupasını aldı, sorusu merak konusu oldu. Almanya'nın en başarılı takımı olan Bayern Münih'in UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluk sayısı haberimizde...

BAYERN MÜNİH'İN BAŞARI KARNESİ

2 Kıtalararası Kupa, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 2 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu, 32'i Bundesliga olmak üzere toplam 33 Almanya Ligi ve 20 Alman Kupası'na sahiptir. Almanya'nın en başarılı kulübüdür.

BAYERN MÜNİH KAÇ YILDIZI VAR?

 FC Bayern Münih'in 150 x 100 cm büyüklüğünde kırmızı-beyaz bayrak üzerine FCB logosu ve 5 ana yıldızı bulunur.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU EN ÇOK KİM OLDU?

Kazandığı 14 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım Real Madrid iken, İspanya takımları toplamda kazandığı 19 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı ülkesidir.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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