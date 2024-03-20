Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde rakibi A. Carraro Imoco'ya 3-1 yenildi. Peki, Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi? Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı yoluna devam ediyor mu? İşte detaylar.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde rakibi A. Carraro Imoco ile karşılaştı. Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde A. Carraro Imoco'ya yenildi. Peki, Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi? Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı yoluna devam ediyor mu?

ECZACIBAŞI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENDİ Mİ?

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde rakibi A. Carraro Imoco'ya 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Eczacıbaşı, sahasında karşılaştığı güçlü rakibine 3-1 mağlup olarak, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde elendi. Son 13 sezonda ikinci kez Türk takımları finale yükselemedi. Türkiye, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 4 yıl sonra finale takım çıkartamadı.

Son 2 sezonun şampiyonu VakıfBank çeyrek finalde elendi. Yarı finale çıkan takımlardan Fenerbahçe Opet, İtalyan temsilcisi Allianz Vero Volley'e, Eczacıbaşı Dynavit ise bir başka İtalyan takımı A. Carraro Imoco'ya kaybederek turnuvaya veda etti.