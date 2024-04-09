Arsenal-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, sorusu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında Arsenal, Bayern Münih'i konuk edecek. Peki, Arsenal-Bayern Münih maçı ne zaman? Arsenal-Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arsenal Bayern Münih maçı şifresiz mi? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz temsilcisi Arsenal ile Alman panzeri Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Çeyrek final karşılaşması Arsenal sahasında olacak. Peki, Arsenal-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal-Bayern Münih maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi?

ARSENAL - BAYERN MÜNİH ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında Arsenal, sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.

Thomas Tuchel'in liderliğinde Bundesliga'da mücadele eden Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Bayern Münih, grubunda Manchester United, Galatasaray ve Kopenhag'ı geride bırakarak 16 puanla lider oldu. Son 16 turunda Lazio'ya karşı ilk maçta 1-0 mağlup olan Alman ekibi, rövanş maçında 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda yer alan Arsenal ise PSV Eindhoven, Lens ve Sevilla'yı geride bırakarak 13 puanla grubunu lider tamamladı ve bir üst tura yükseldi. Son 16 turunda Porto ile karşılaşan İngiliz ekibi, ilk maçta 1-0 yenilse de ikinci maçta penaltılarla 4-2 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.

ARSENAL-BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arsenal-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı 9 Nisan Salı günü saat 22.00'de Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Bu heyecan verici mücadele, TV8,5 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.