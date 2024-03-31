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Manchester City ile Arsenal karşılaştı, Liverpool kazandı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Manchester City ile Arsenal karşılaştı, Liverpool kazandı!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manchester City ile Arsenal, Etihad Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Arsenal, liderlik koltuğunu Liverpool'a kaybetti.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Liderlik yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Arsenal'ı konuk etti.

Lig'in 30.haftasında oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

Manchester City ile Arsenal karşılaştı, Liverpool kazandı! - 1. Resim

LİVERPOOL LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Haftaya lider giren Arsenal, Liverpool'un Brighton'ı yenmesiyle ikinci sıraya geriledi. Topçular puanını 65 yaptı. Manchester City ise puanını 64 yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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