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Bayern Leverkusen şampiyonluğa koşuyor! Mutlu sona tek maç kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bayern Leverkusen şampiyonluğa koşuyor! Mutlu sona tek maç kaldı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bundesliga'da Bayern Leverkusen, Union Berlin'i deplasmanda tek golle geçti. Leverkusen, gelecek hafta Werder Bremen'i mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek.

Almanya Bundesliga'da şampiyonluk yarışında son viraja girildi. Bundesliga'nın 28. haftasında Union Berlin, sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı.

Mücadele 1-0 Bayer Leverkusen lehine sonuçlandı. Galibiyet golü; 45+8. dakikada Florian Wirtz'den geldi. 

Maçın 45+3. dakikasında Gosens, kırmızı kart görerek Union Berlin'i eksik bıraktı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN GERİ SAYIM

Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen, 76 puanla liderliğini sürdürdü. Bayern Münih ise aynı saatte oynanan maçta Heidenheim'a 3-2 kaybetti ve 60 puanda kaldı. 

Bayer Leverkusen, en yakın rakibinin 16 puan önünde yer alarak şampiyonluğa çok yaklaştı. Leverkusen ekibi gelecek hafta kazanması halinde rakibine bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Leverkusen, gelecek hafta Werder Bremen ile karşılaşacak. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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