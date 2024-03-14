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Haberler > Spor > Arsenal’in yıldızı Martin Odegaard hakkında 10 yıl önce atılan bir tweet gerçek oldu! Gündeme bomba gibi düştü

Arsenal’in yıldızı Martin Odegaard hakkında 10 yıl önce atılan bir tweet gerçek oldu! Gündeme bomba gibi düştü

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Arsenal’in yıldızı Martin Odegaard hakkında 10 yıl önce atılan bir tweet gerçek oldu! Gündeme bomba gibi düştü
Premier Lig, Arsenal, Martin Odegaard, Haber

Spor Haberleri  / -

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto’yu penaltı atışları sonucunda eleyip çeyrek finale adını yazdıran Arsenal’ın yıldızı Martin Odegaard hakkında 2014 yılında atılan bir tweet gündeme bomba gibi düştü.

Premier Lig’de Liverpool ve Manchester City’le birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Porto’yu Emirates Stadyumu’nda ağırladı.

Sonucu penaltı atışlarının belirlediği karşılaşma bir üst tura çıkan taraf, ev sahibi ekip Arsenal oldu. 14 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final görecek olan olan Topçular’ın yıldızı Martin Odegaard hakkında 2014 yılında atılan bir tweet sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

TAHMİNİ GERÇEKLEŞTİ

"Arsenal Martin Odegaard’ı transfer ederse 2024 yılında Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselecek." Yazan tweet kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Paylaşımın daha sonra düzenlenip düzenlenmediği ise merak konusu.

Arsenal’in yıldızı Martin Odegaard hakkında 10 yıl önce atılan bir tweet gerçek oldu! Gündeme bomba gibi düştü - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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