Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman 2025? Branş ve kadro dağılımı gündemde

2025 Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili başvuru tarihleri için gözler Bakanlık ve ÖSYM’nin resmi açıklamalarına çevrildi.

Adaylar, başvuru şartlarını ve tercih edilecek kadroları öğrenebilmek için kılavuzun yayımlanmasını beklemeye başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman 2025? İşte merak edilen tüm detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2025?

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz haftalarda AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularına cevap veren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruya, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." şeklinde ifadeler kullandı.

KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kadro dağılımı hakkında henüz bilgi vermemiştir.

Bakanlık bünyesindeki eksik kadrolara olan ihtiyaçlar ÖSYM’ye bildirilecek. Yayınlanan kılavuz kapsamında kadro dağılımına ve kontenjan rakamlarına yer verilecek.

İlk atamalarda branş dağılımı şu şekildeydi;