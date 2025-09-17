Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman 2025? Branş ve kadro dağılımı gündemde
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı ikinci etap sözleşmeli personel alımı kapsamında 18 bin yeni kadro açacağını duyurdu. Hemşire, sağlık teknisyeni, tıbbi sekreter, diyetisyen ve büro personeli gibi farklı branşlarda alımlar yapılacak. Öte yandan Sağlık Bakanlığı 2. personel alımlarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.
2025 Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili başvuru tarihleri için gözler Bakanlık ve ÖSYM’nin resmi açıklamalarına çevrildi.
Adaylar, başvuru şartlarını ve tercih edilecek kadroları öğrenebilmek için kılavuzun yayımlanmasını beklemeye başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman 2025? İşte merak edilen tüm detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2025?
Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz haftalarda AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularına cevap veren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruya, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." şeklinde ifadeler kullandı.
KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kadro dağılımı hakkında henüz bilgi vermemiştir.
Bakanlık bünyesindeki eksik kadrolara olan ihtiyaçlar ÖSYM’ye bildirilecek. Yayınlanan kılavuz kapsamında kadro dağılımına ve kontenjan rakamlarına yer verilecek.
İlk atamalarda branş dağılımı şu şekildeydi;
- Biyolog 10
- Büro Personeli 215
- Çocuk Gelişimcisi 75
- Destek Personeli 15
- Dil ve Konuşma Terapisti 44
- Diyetisyen 74
- Ebe 1280
- Fizyoterapist 121
- Gerontolog 6
- Hemşire 7.597
- İş ve Uğraşı Terapisti 27
- Odyolog 17
- Perfüzyonist 25
- Psikolog 30
- Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) 2
- Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) 397
- Sağlık Teknikeri (Ameliyat) 25
- Sağlık Teknikeri (Anestezi) 146
- Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) 91
- Sağlık Teknikeri (Diş Protez) 10
- Sağlık Teknikeri (Diyaliz) 225
- Sağlık Teknikeri (Eczane) 135
- Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) 132
- Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) 26
- Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) 71
- Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) 1.786
- Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti) 10
- Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) 314
- Sağlık Teknikeri (Optisyen ) 17
- Sağlık Teknikeri (Odyometri) 50
- Sağlık Teknikeri (Optisyen) 17
- Sosyal Çalışmacı 67
- Tekniker 235
- Teknisyen 273