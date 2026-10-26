Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı için başvuru takvimi, kadrolar ve kontenjanlar sağlık alanında görev almak isteyen adayların gündeminde. Hekim dışı personel istihdamına ilişkin duyurunun ardından başvuru şartları ve branşlara ayrılacak kadro sayıları yakından takip ediliyor.

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Sağlık Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek yeni personel alımı için gözler resmi duyuruya çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 38 bin kişilik hekim dışı personel istihdamının ardından hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diğer sağlık meslek gruplarındaki adaylar sürecin ayrıntılarını araştırmaya başladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımı için 2026 yılı sona ermeden ilana çıkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim'de yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar 38 bin hekim dışı sağlık personeli için ilan yayımlanacağını duyurdu. Adayların başvuru sürecine ilişkin kesin tarih için Sağlık Bakanlığının yayımlayacağı duyuru bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları ne zaman, branş dağılımı nasıl?

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımında branş ve kadro dağılımı henüz resmi olarak açıklanmadı. Toplam istihdam sayısının 38 bin ve alımın hekim dışı personeli kapsayacağı duyurulurken hangi meslek grubuna kaç kontenjan verileceği henüzz kesinleşmedi.

Resmi ilanla birlikte kadro unvanları, branşlara ayrılan kontenjanlar, mezuniyet koşulları, görev yapılacak sağlık kuruluşları ve varsa KPSS taban puanı gibi ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

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