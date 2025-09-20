Şahin Kurt kimdir, CHP'de hangi görevleri üstlendi? Şahin Kurt'un hayatı ve siyasi kariyeri

CHP'nin Ankara'daki delegelerinden Şahin Kurt, partinin 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştireceği 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Seçim kurulu başvuruyu reddederken, Şahin Kurt da CHP'den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, "Şahin Kurt kimdir, CHP'de hangi görevleri üstlendi?" soruları aramalarda öne çıktı. İşte Şahin Kurt hakkında merak edilenler.

ŞAHİN KURT KİMDİR, CHP'DE HANGİ GÖREVLERİ ÜSTLENDİ?

Şahin Kurt, CHP'de özellikle parti içi demokrasi, seçim süreçlerinin şeffaflığı ve hukuki denetim konularında aktif rol alan siyasetçilerden biri olarak öne çıkıyor.

Ankara siyasetinde tanınan bir figür olan Kurt, birçok demokratik platformda görev alarak parti içindeki muhalif görüşleri temsil etmeyi sürdürüyor.

Son olarak Şahin Kurt, CHP'nin 21 Eylül 2025 tarihinde yapılması planlanan 22. Olağanüstü Kurultayı’na yönelik süreçte, kurultayın düzenlenme şeklinin hukuka aykırı olduğunu savunarak Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu.

Başvurusu reddedilen Kurt, aynı gerekçeyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulundu. Ancak YSK bu başvuruyu reddederek kurultayın hukuka uygun şekilde düzenlendiğine karar verdi.

Bu süreçte CHP yönetimi, parti içi disiplini zedelediği gerekçesiyle Şahin Kurt’u kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti.