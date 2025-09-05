Beşiktaş, 27 yaşındaki ön libero Salih Özcan'ı kadrosuna katmak istiyor. Milli futbolcu için siyah-beyazlı yönetim ile Borussia Dortmund arasında sıkı bir pazarlık yaşanması bekleniyor. Öte yandan Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek futbolcuları arasına Salih Özcan'ı dahil etmedi. Bu durum, transfer sürecinin hız kazanabileceği ihtimalini beraberinde getirdi.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın transferin bitirilmesini isterken, "Salih Özcan Beşiktaş'a transfer olacak mı?" soruları arama motorlarında öne çıktı.

SALİH ÖZCAN BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLACAK MI?

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sunduğu rapor doğrultusunda Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan'ı transfer listesine eklemişti. Beşiktaş'ın milli yıldız için yakın zamanda resmi bir adım atması bekleniyor.

27 yaşındaki Salih Özcan'ın piyasa değeri 4 milyon avro olarak gösteriliyor. Milli yıldızın Borussia Dortmund ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Salih Özcan, 2022 yaz transfer döneminde 5 milyon avroluk bonservis karşılığında Köln'den Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.