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Salih Özcan atağı! Beşiktaş, millî futbolcu için girişimlere başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Salih Özcan atağı! Beşiktaş, millî futbolcu için girişimlere başladı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund’da forma giyen 27 yaşındaki oyuncu Kartal’a sıcak bakıyor. Ancak eski kulübü Köln de yarışın içinde.

MURAD TAMER - Yeni sezona güçlü bir orta saha hattıyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş, Borussia Dortmund’da forma giyen millî oyuncu Salih Özcan için girişimlere başladı.

GRAF ETKİSİ

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund’da yeterince süre alamadı. Bu durum, Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi. Orta sahaya tecrübeli bir isim kazandırmak isteyen siyah-beyazlılar, yıldız ismi listenin başına aldı. Beşiktaş’ın scout şefi Eduard Graf, geçmişte Dortmund’da görev almış olması sebebiyle transfer sürecinde kilit bir rol üstleniyor. 

ESKİ AŞKI DEVREDE

∂ Başkan Serdal Adalı, bu transfer için özel talimat verirken, Graf’ın Almanya’daki bağlantılarının süreci hızlandırması bekleniyor. Yine de transferde Beşiktaş’ın bir rakibi bulunuyor. Bundesliga’ya yeniden yükselen FC Köln, eski oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Özcan, 2022 yılında Köln’den Dortmund’a 5 milyon avroya transfer olmuştu. Köln’ün devreye girmesiyle birlikte transferde rekabet arttı. Siyah-beyazlıların bu hamle karşısında teklifini yükseltip yükseltmeyeceği merakla bekleniyor.             > 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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